Boğaziçi Film Festivali'ne başvurular uzatıldı

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nin başvuru süresi uzatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu festivalin ulusal yarışma kategorisine yapılacak uzun ve kısa metraj filmler için son başvuru tarihinin 27 Ağustos'a uzatıldığıbildirildi.

Festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film" seçilen esere 100 bin lira para ödülü verilirken, "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu" , "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetmeni" ve "En İyi Kurgu" dallarında da ödüller sahiplerini bulacak.

Uzun ve kısa metraj film yarışmasına 2017 ve 2018 yapımı filmlerin başvurusu yapılabilirken Türkiye sinemasına yapım desteği sunan Bosphorus Film Lab için de yapım ya da fikir sürecindeki film projeleri katılabilecek.

TRT'nin kurumsal iş ortağı olduğu Bosphorus Film Lab bölümünde ise "Pitching" kategorisinde yarışan bir proje "TRT Ortak Yapım Ödülü"ne layık görülecek.

"Work in Progress" kategorisinden bir proje ise 25 bin lira değerindeki "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü"nü kazanacak.

Festivalde, dünya sineması seçkisi

Bu bölümde "En İyi Ulusal Kısa Film" ve "En İyi Kısa Belgesel Film" 10 bin lira para ödülü alırken, yarışmaya seçilen kısa filmlerin tamamı 25 bin lira değerindeki "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü" için de yarışabilecek.

Festival kapsamında ayrıca, "Dünya Sineması Seçkisi", "Kısa Film ve Animasyon Seçkileri", özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları ve sergiler sinemaseverlerle buluşacak.

Yarışma yönetmeliklerine ve başvuru şekline "www.bogazicifilmfestivali.com" üzerinden ulaşılabilirken, başvurular "Eventival" adlı site üzerinden online olarak kabul edecek.

Başvuruların 27 Ağustos saat 18.00'e kadar web sayfasından devam edeceği 6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, 26 Ekim-3 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.