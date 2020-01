Boğaziçi Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu

5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nin uluslararası yarışmasında yarışacak filmler açıklandı. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda, Cannes’dan Locarno’ya, Berlin’den Venedik’e, pek çok festivalden ödüllerle dönmüş 8 film yarışacak. Almanya’dan Gürcistan’a, Litvanya’dan Güney Kore’ye, dünyanın dört bir ülkesinden bir araya gelmiş 10 kısa kurmaca ve 8 kısa belgesel film yarışacak.

Bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’ndaki tüm filmler Türkiye prömiyelerini Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nde yapacak.

Büyük ödül 50 bin lira

Brezilya, Fransa, Gürcistan, İran, İtalya, Kırgızistan, Romanya ve Rusya’dan toplam 8 filmin yer alacağı yarışmanın jüri başkanlığını ise, “Snow”, “Children of Sarajevo” gibi filmleriyle tanıdığımız, Saraybosnalı ünlü kadın yönetmen Aida Begic üstlenecek.

Yarışmada bir film 50.000 lira değerindeki Büyük Ödül’e uzanırken; ayrıca, erkek oyuncu, kadın oyuncu, senaryo, sinematografi ve kurgu dallarında toplamda 100.000 liraya aşkın para değerinde ödül dağıtılacak.



İran sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Parviz Shahbazi’nin dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nin Ufuklar (Orizzonti) bölümünde yarışan ve iki genç sevgilinin birlikte olabilmek için ailelerinden kaçmalarını ve başlarına gelen çeşitli olayları incelikli bir kurguyla anlatan filmi “Malaria”; bol ödüllü ilk filmi “Apache” ile eleştirmenlerden övgüler toplamış Fransız yönetmen Thierry de Peretti’nin Cannes’da Eleştirmenler Haftası’nda yarışan, huzursuz edici ikinci filmi “A Violent Life” ve “Corn Island/Mısır Adası” filmi ile tanınan Gürcü yönetmen George Ovashvili’nin dünya prömiyerini Karlovy Vary’de yapan ve devrik bir devlet başkanının siyasi mücadelesini anlatan son filmi “Khibula”, yönetmenlerin takipçilerinin yarışmadan özellikle kaçırmaması gereken filmler.

Keşif vakti





Bu yıl yarışma seçkisinde ilk filmler dikkat çekiyor. İtalyan yönetmen Andrea Magnani’nin Locarno’da yarışan, aşırı kilo problemi nedeniyle gokart aracına artık binemeyecek hale gelen bir yarışçının kara komedi hikâyesini anlattığı “Easy”; Brezilyalı yönetmen Davi Pretto’nun Berlin Film Festivali’nin Forum bölümünde görücüye çıkan, Brezilya Ödülleri’nde En İyi Film seçlilen ve insan, doğa ve mülkiyet konularını başarılı ve etkileyici bir görsellikle anlatan filmi “Rifle”; Kırgız Bakyt Mukul ve Dastan Zhapar ikilisinin Montreal World Film Festivali’nden En İyi İlk Film Ödülü’yle dönen draması “A Father’s Will”, kısa filmleriyle Berlin ve Cannes film festivallerinde aldığı ödüllerle tanınan, genç kuşak Romen yönetmenlerden Cristi Iftime’nin dünya prömiyerini yaptığı Karlovy Vary’den Fedeora Ödülü’nü alan filmi “Marita” ve Rus yönetmen Ivan Bolotnikov’un Şanghay Film Festivali’nde Cristian Mungiu başkanlığındaki jüriden En İyi Yönetmen ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödülleriyle dönmüş biyografik filmi “Kharms”, yeni yönetmenleri keşfetmek isteyen sinemaseverleri bekliyor.





Kısa filme 25 bin lira



Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nin uluslararası kısa film yarışmasında ise, kurmaca dalında bir film 10.000 TL değerindeki En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film Ödülü’nü, belgesel dalında bir film de yine 10.000 TL değerindeki En İyi Uluslararası Kısa Belgesel Film Ödülü’nü kazanacak. Ayrıca festivalde ulusal ve uluslararası yarışan kısa filmlerden birine de 25.000 TL değerindeki Ahmet Uluçay Büyük Ödülü verilecek.

En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film Yarışması’nda Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Danimarka, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, İran, Letonya, Lübnan, Romanya ve Yunanistan’dan toplam 10 film bulunuyor. Mahdi Fleifel’in “A Drowning Man”, Qiu Yang’ın “A Gentle Night”, Jeroen Ceulebrouck’un “Antarctica”, Ena Sendijarević’in “Import”, Ladj Ly’in “Les Miserables”, Kaveh Mazaheri’nin “Retouch”, Una Gunjak ve Rami Kodeih’in birlikte çektiği “Salamat From Germany”, Cyril Aris’in “The President’s Visit”, Anna Katalin Lovrity’nin “Volcano Island” ve Adrian Silisteanu’nun “Written / Unwritten” adlı kısa filmleri Büyük Ödül için yarışacak.



En İyi Uluslararası Kısa Belgesel Film Yarışması’nda ise Belçika, Çin, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İran, Lübnan, Macaristan ve Yunanistan’dan toplam 8 film yarışıyor. Belgesel film tutkunlarının kaçırmaması gereken filmler arasında; Karlis Lesins’in “Grandfather’s Father”, Douwe Dijkstra’nın “Green Screen Gringo”, Issa Touma, Thomas Vroege ve Floor Van Der Meulen’ın birlikte yönettiği “Greeting From Aleppo”, Sam Peeters’ın “Homeland”, Laura Ferrés’nin “Los Desheredados”, William Henne ve Caroline Nugues’tan oluşan Atelier Collectif’in “No Go Zone”, Jean-Julien Pous’un “Resonances” ve Karam Ghossein’in “Street Of Death” adlı kısa belgeselleri bulunuyor.