Boğaziçi Film Festivali 2018'e başvurular başladı

6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’ne başvurular başladı.

Bu yıl 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’na 2017 ve 2018 yapımı filmler başvuru yapabiliyorken, Türkiye sinemasına yapım desteği sunan Bosphorus Film Lab için de yapım ya da fikir sürecindeki film projeleri katılabilecek. Başvurular 17 Ağustos’a dek festivalin web sitesi bogazicifilmfestivali.com ’dan yapılabilecek.

Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nin Türkiye sinemasının son bir yılına odaklanarak hazırlanan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bir film 100.000 TL para değerindeki En İyi Film Ödülü’nü kazanırken, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Erkek Oyuncu”, “En İyi Kadın Oyuncu”, “En İyi Senaryo”, “En İyi Görüntü Yönetmeni” ve “En İyi Kurgu” dallarında da para ödülleri verilecek.

Festivalin ilk yıldan başlayarak süren kısa film desteği ise Kısa Kurmaca Film ve Kısa Belgesel Film olmak üzere iki farklı kategoride devam edecek. Kurmaca, animasyon

ve deneysel türündeki filmlerin yarışacağı En İyi Ulusal Kısa Film dalında bir film 10.000 TL para ödülüne uzanırken, En İyi Kısa Belgesel Film dalında da bir filme

10.000 TL para ödülü verilecek.

Ayrıca tüm kısa filmler 25.000 TL değerindeki Ahmet Uluçay Büyük Ödülü için de yarışıyor olacak.