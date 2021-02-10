Boğaziçi eylemlerine katılan Bilgi Üniversitesi öğrencisi Hasan Koral Hacıbeyoğlu tutuklandı

Bilgi Üniversitesi öğrencisi Hasan Koral Hacıbeyoğlu tutuklandı. Boğaziçi eylemlerinde tutuklanan öğrenci sayısı 11'e yükseldi.
Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Melih Bulu'nun rektör olarak atanması üzerine başlayan eylemlere katılan öğrencilerden Hasan Koral Hacıbeyoğlu tutuklandı.
6 gün gözaltında tutuldu
İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Hasan Koral Hacıbeyoğlu, altı gün gözaltında tutulup serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alındı. Hacıbeyoğlu, bugün adliyeye çıkarıldı. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Hacıbeyoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu. Böylece Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde tutuklanan öğrenci sayısı 11'e yükseldi.
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