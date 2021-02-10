Boğaziçi: Evini terk etmesi yasaklanan bir öğrencinin gözünden "ev hapsi"

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Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto etmek için başlayan eylemlerde Türkiye genelinde şu ana dek 500'ün üzerinde kişi gözaltına alındı, 10 öğrenci tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre Boğaziçi Üniversitesi protestoları sebebiyle 4 Ocak-4 Şubat arasında 38 ilde gözaltına alınan 528 kişiden 208'i için adli kontrol şartı getirildi. "Yurt dışına çıkış yasağı", "konutu terk etmeme", "ilçeyi terk etmeme", "imza verme zorunluluğu" gibi adli tedbirlerin bir kısmı uygulanmaya başlandı.

2 Şubat 2021 tarihinde Kadıköy'deki Boğaziçi protestoları sırasında gözaltına alınan ve sonrasında evini terk etmesi ve yurt dışına çıkması yasaklanan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Aslı Altınok ile konuştuk.

Haber & Video: Neyran Elden