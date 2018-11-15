Boğaziçi Elektrik'ten tarihi caminin elektriğinin kesilmesiyle ilgili açıklama

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, ısıtma giderlerinden doğan borcu nedeniyle İstanbul Fatih'teki tarihi Yavuz Selim Camii'nin elektrik borcunun kesilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Son 6 faturanın ödenmediği gerekçesiyle elektiriğinin kesildiğini açıklayan şirket, borcunun ödeneceği bilgisinin verilmesi camiye yeniden elektrik verildiğini açıkladı.

TIKLAYIN-Elektriği kesilen tarihi caminin aboneliği de iptal edildi

İstanbul'un en büyük camilerinden biri olan 1522 yılında inşa edilen Fatih'teki Yavuz Selim Camii'nin son 6 faturasının ödenmemesi nedeniyle elektriği CK Enerji Boğaziçi Elektrik ekiplerince kesilmişti. Caminin aboneliğinin de iptal edilmiş, cami görevlileri, mağdur olduklarını söyleyip elektriği kesen CK Enerji Boğaziçi Elektrik firmasına tepki göstermişti.

"Kesinti ibadete engel teşkil etmiyor"

Konu ile ilgili dağıtım şirketi CK Enerji Boğaziçi Elektrik'ten açıklama geldi. Açıklamada "Yavuz Sultan Camii'nde ibadetin yerine getirilmesini engelleyecek hiçbir kesinti yapılmamıştır. Camide aydınlatma ve ses sistemini besleyen sayaçta enerji bulunmaktadır" denildi.

"Sadece ısıtma-soğutma sağlayan sayacın enerjisi kesildi"

Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yapılan inceleme sonrasında söz konusu caminin Ocak 2018'den bu yana son ödemesi gelen toplamda 6 adet ısıtma ve klimadan kaynaklı fatura bedelini ödemediği ve toplam bedelin 18 bin 170 TL'ye ulaştığı tespit edilmiştir. Ödenmeyen borçlar nedeniyle kesme ihbarı bırakılmış ve cami imamı ve yetkilisi ile temasa geçilmiştir, ancak tarafımıza ödeme yapılmayacağı bilgisi verilmiştir. Nitekim daha sonra da ödeme yönünde hiçbir adım atılmamıştır. Tüm girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine ödenmeyen borçlar nedeniyle camide ibadetin yerine getirilmesini engel teşkil etmeyen, sadece ısıtma-soğutma sağlayan sayacın enerjisi kesilmiştir. O tarihten bu yana da tarafımıza ödeme, borç yapılandırma gibi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Caminin sadece ısıtma-soğutmasını besleyen sayacın 14 Kasım 2018'de borcunun ödeneceği bilgisi verilmesi üzerine enerjisi tekrar verilmiştir."