Elektriği kesilen tarihi caminin aboneliği de iptal edildi

İstanbul Fatih'teki tarihi Yavuz Selim Camii'nin ısıtma giderlerinden doğan borcu nedeniyle elektriği kesildi. CK Enerji Boğaziçi Elektrik ekipleri tarafından aboneliği iptal edilen caminin elektrik sayacı da söküldü.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, İstanbul'un en büyük camilerinden biri olan 1522 yılında inşa edilen Fatih'teki Yavuz Selim Camii'nde elektrik kesintisi yaşanıyor. CK Enerji Boğaziçi Elektrik ekiplerince borcu nedeniyle elektriği kesilen caminin, aboneliğinin de iptal edildiğini öğrenildi. Cami görevlileri, camiyi ısıtamadıklarını ve cemaatin ciddi manada mağdur olduğunu söyledi.

Camilerin bazı giderleri devlet ve belediyeler tarafından karşılanırken cami içinin ısıtılması konusunda ise farklı bir sayaç ve elektrik aboneliği gerekiyor ve ısınma giderleri cami bütçesinden karşılanıyor.

Sayaç kabloları söküldü

Birkaç aydır fatura ödenmeyen camiye gelen BEDAŞ görevlileri caminin elektriğini kesti ardından caminin elektrik aboneliğini de iptal ederek sayacı ve kabloları söktü.

Yeniden abonelik parası istendi

Cami cemaatinin borcu ödemek istemesi üzerine ise Boğaziçi Elektrik'ten kendilerine yapılan açıklamada, aboneliklerinin iptal olduğu, bu nedenle yeniden para yatırarak abone olmaları gerektiği bilgisi verildi.