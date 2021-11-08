Boğaziçi direnişi 45'inci haftasında; akademisyenler 206. kez rektörlüğe sırtlarını döndü

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki direnişte 45'inci haftasında Boğaziçililer bir araya gelerek rektörlük binasına 206. kez sırtlarını döndüler ve eski rektör Melih Bulu'nun ardından rektörlüğe atanan Naci İnci'yi protesto ettiler. Akademisyenler, nöbet boyunca ellerinde “Kabul Etmiyoruz”, "Vazgeçmiyoruz” yazan dövizler taşıdılar.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne 2 Ocak 2021'de Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar, Bulu'nun görevden alınarak yerine Naci İnci'nin atanmasıyla devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri her gün olduğu gibi rektörlük binasına sırtlarını dönerek direnişin 309'uncu gününde rektörlük binasına sırtlarını döndüler ve Bulu'nun ardından rektörlüğe atanan Naci İnci'yi protesto ettiler.

Fotoğraf: Aslı Kalaycıoğlu

206. kez rektörlük binasına döndüler

Direnişin 45'inci haftasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün 8 Kasım 2021, Pazartesi. Boğaziçi Üniversitesi’nde direnişin 45. haftasına girildi. Bugün direnişin 309. günü. Naci İnci’nin ilgili kurullarının hiçbiri muhatap alınmadan, kurum iradesi hiçe sayılarak şeffaf olmayan bir şekilde Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının yetmiş yedinci; 30 Temmuz günü gerçekleştirdiğimiz destek oylamasında akademisyenlerin yüzde 95 oranında rektör adaylığına karşı olduğu açıklanan İnci’nin rektör vekili iken Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü Öğretim Görevlisi Can Candan’ı görevden almasının yüz on ikinci, Candan’ın İnci’nin talimatıyla kampüse alınmayışının yirmi dokuzuncu günü. !!!"