Boğaziçi direnişi 271'inci gününde

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki direnişte 39'uncu hafta sona ererken Boğaziçililer bir araya gelerek rektörlük binasına sırtlarını döndüler ve eski rektör Melih Bulu'nun ardından rektörlüğe atanan Naci İnci'yi protesto ettiler.

Akademisyenlerin nöbetine farklı üniversitelerde akademisyen olan Boğaziçi Üniversitesi mezunları da katıldı.

Nöbet boyunca ellerinde “Kabul Etmiyoruz” “Vazgeçmiyoruz” yazan dövizler, üzerinde "Can Candan Yalnız Değildir" yazan Can Candan fotoğrafları ile derslerine son verilen Feyzi Erçin’in ve Seda Binbaşgil’in fotoğraflarını taşıyan akademisyenler, nöbetlerinin ardından açıklamalarını okudular ve ardından Can Candan’ın işten çıkarıldığı gün başlattıkları oturma eylemine devam ettiler.

Video: Can Candan