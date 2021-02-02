Boğaziçi Dayanışması’ndan Prof. Melih Bulu ve gözaltıları protesto için Kadıköy’de toplanma çağrısı

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektörlüğe atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı eylemlerine dün polis müdahalesi geldi. Yüzlerce polis üniversitenin Güney Kampüs'e girdi. Polis kampüste Bulu'yu ve gündüz yapılan eylemde arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto eden 51 öğrenciyi gözaltına aldı.

Boğaziçi Dayanışması hesabından yapılan “Aşağı bakmayacağız” paylaşımında, Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektörlüğe atanmasını ve gözaltıları protesto etmek için bugün saat 18.00’de Kadıköy’de toplanma çağrısında bulunuldu.

Söz konusu paylaşımda, “Kayyım düzenini yerle bir etmek için, hep beraber; bir adım, bir adım daha! gözaltılara, baskılara, tutuklamalara teslim olmayacağız!” ifadeleri kullanıldı.

TIKLAYIN - Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi, rektör Bulu'yu protesto eden onlarca öğrenci gözaltına alındı!