Boğaziçi Dayanışması'ndan gözaltıları protesto için Kadıköy'de toplanma çağrısı

Boğaziçi Dayanışması, üniversitede devam eden eylemler sırasında gözaltına alınan arkadaşlarına destek amacıyla yarın Kadıköy Rıhtım'da saat 13.00'te toplanma çağrısı yaptı.

Boğaziçi Dayanışması'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İşkenceyle gözaltına alınan tüm arkadaşlarımız, özgür ve demokratik üniversite talebimiz ve ülkenin dört bir yanındaki kayyumlara karşı mücadeleyi büyütmek için direnişimize destek veren herkesi YARIN SAAT 13.00'DA KADIKÖY RIHTIM'A ÇAĞIRIYORUZ! #ArkadaşlarımızaÖzgürlük"

Gözaltılara karşı eylemde onlarca gözaltı

Bugün, dün gözaltına alınan 24 öğrenci için Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapmak isteyen öğrencilere polis müdahale etmiş, en az 35 öğrenci gözaltına alınmıştı.

Öğrencilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtilirken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.