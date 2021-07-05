Boğaziçi davası | Avukat Pişkin'den mahkeme heyetine: Tarafsızlığınızı yitirdiğinizi düşünüyoruz

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına karşı düzenlenen protestolara katıldıkları için “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla yargılanan 7 öğrencinin ikinci duruşması bugün görülüyor. Reddi hâkim talebi reddedildi. Davanın bir sonraki duruşması 17 Kasım 2021, saat 13.30’da görülecek.

Hazar Kolancalı, Rümeysa Özüyağlı, Sena Nur Baş, Selahattin Can Uğuzeş, Mahmut Can Bodrumlu ve Doğu Demirtaş ile avukatları duruşmada hazır bulundu. Eda Kalafat ise final sınavları sebebiyle duruşmaya katılamadı.

Duruşmada suçlama konusu eserin kayıp olduğuna dair tutulan tutanakta öğrencilerle birlikte imzası bulunan güvenlik görevlisi Alparslan Çepni tanık olarak dinlendi. Çepni “İkaza rağmen eserin kaldırılmadı. Daha sonra da eserin kaybolduğunu duyduk. Ben de tutanağa imza attım” dedi.

Çepni hâkimin sorusu üzerine, “Resmin asıldığını biliyordum ama asılırken görmedim. Kimin astığına dair bilgim yok” yanıtını verdi.

Avukat Levent Pişkin tanığa, suçlama konusu eseri asan öğrencilerin isimlerinin yazdığı tutanağı gösterdi. Pişkin, “Olaya tanık olmadığınızı söylediniz. Peki görmediğiniz bir olaya dair tutanağa imza atmanın suç olduğunu bilmiyor musunuz? “Tanık olmadığınız bir olaya ilişkin tutunulan tutanağa imza attınız. 20 yıllık güvenlik görevlisi olarak bunun suç olduğunu bilmiyor musunuz?” diye sordu. Çepni, “Biz olaya şahit olduk. Kişiler olarak kimin astığını bilmiyorum ama resmin orda asılı olduğunu gördüm” dedi.

Pişkin, “Eseri yapıştırırken güvenlik görevlilerinin olduğunu gördünüz mü?” sorusunu yöneltti. Çepni görmediğini söyledi. Bunun üzerine Pişkin, eserin asıldığı ana ait fotoğrafları gösterdi:

“Ellerinde bant olan güvenlik görevlilerinin fotoğrafı hakkında ne diyeceksiniz?”

Çepni, “Bu kesinlikle iftira güvenlik asmadı” görüşünü savundu. Doğu Demirtaş'ın avukatı, “Resmin asıldığı anı görmediğinizi söylüyorsunuz. Ancak ‘güvenlikler kesinlikle asmadı’ diyorsunuz. Bu çelişkiyi açıklar mısınız?” diye sordu. Çepni de güvenliklerin böyle bir şey yapmayacağını savundu.

Çepni’nin ardından diğer güvenlik görevlisi Faruk Kardoğan tanık olarak dinlendi. Kardoğan, “Selahattin Can Uğuzeş ve Doğu Demirtaş'ın eseri astığını gördüm. İslam dinine aykırı olduğunu söyleyerek kaldırmalarını istedik kaldırmadılar” diye konuştu.

Hâkime teşhis itirazı

Kardoğan, “Daha sonra Sena Nur Baş ve Hazar Kolancalı geldi, bu pankartta islama aykırı bir şey yok sorumluluk bize ait dediler” ifadesini kullandı. Hâkim, tanığa, “Arkanızı dönün sanıkları tespit edin” dedi. Avukatlar “Böyle bir usul yok” diyerek itiraz etti. Hâkim itiraza rağmen teşhisi yaptırdı.

Av. Pişkin tanığa, “Hangi yasa, hangi kanun ve göreve dayalı olarak islam dinine aykırı olduğunu ve bunun nasıl bir suç olduğu kanaatine vardınız?” diye sordu. Tanık, “İslam dinini yaşayan bilir. Bana göre Kabe fotoğrafı üstünde LGBT bayrağı olması kabul edilemez” dedi.

Pişkin, “Fotoğrafta Kabe gördüğünüzü iddia ettiniz ancak eserde Kabe yok. Eserde Kabe var mıydı?” diye sordu. Tanık, “Şahmeran figürü vardı” dedi ve Kabe fotoğrafı görmediğini söyledi.

Pişkin: “Az önce saydığınız ve teşhis ettiğiniz öğrencilerin isimlerini polisteki teşhisten önce biliyor muydunuz?”

Tanık: “Olay olduktan sonra tespit yaptık.”

Pişkin, “Hangi görüntülere dayanarak? Çünkü olay anına ait herhangi bir görüntü olmadığını söylediniz.”

Doğu Demirtaş'ın avukatı, “Hangi hadle, ne hakla İslama aykırı buldunuz da eseri kaldırın dediniz?”diye sordu.Hakim,”eyleme ilişkin soru sorun” diye araya girdi.Demirtaş’ın avukatı “Görüntü yok,fotoğraf yok bu iki tanığın ifadesine dayanarak müvekkiller 45 gün hapiste kaldı”değerlendirmesini yaptı.

Pişkin şunları kaydetti:

"Tarafsızlığınızı yitirdiğinizi düşünüyoruz. Bu nedenle hem savunmaya karşı yüksek sesli bağıran tutumunuz hem parmak sallamanız, hem tanığı yönlendirmeniz hem de yüzleştirme işleminin kanuna aykırı olması nedeniyle reddi hakim talebinde bulunuyoruz” Duruşmaya 5 dakika ara verildi.