Boğaziçi Caz Korusu, Avrupa’nın en büyük koro festivaline katılmak için desteğinizi bekliyor

09 Haziran 2015 21:54
Seslendirdikleri eserlerle geniş kitlelerin beğenisini kazanan Boğaziçi Caz Korosu, Avrupa’nın en büyük koro festivali 'Europa Cantat 2015'e katılabilmek için bir bağış kampanyası başlattı. Fongogo.com’da başlatılan kampanyada, Macaristan’ın Pécs kentinde gerçekleşecek festivale katılmak için 40 kişilik koronun koronun ihtiyaç duyduğu miktar;
Katılım bedeli: 5.000 Euro
Konaklama: 20.000 Euro
Yemek: 5.000 Euro
Ulaşım: 25.000 Euro olarak sıralandı.
Boğaziçi Caz Korusu kampanyanın "web sayfasında koronun faaliyetlerini ve ihtiyaclarını şöyle anlattı:
Avrupa’nın en büyük koro festivalinde bayrağımızı dalgalandıracak bir el de sen olmak ister misin?
Geçtiğimiz 8 yılda uluslararası arenada iki 'Dünya Şampiyonluğu' dahil olmak üzere sayısız başarıya imza atmış olan koromuzun, bu festivalde de ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmesi için desteğinize ihtiyacı var!
Boğaziçi Caz Korosu olarak, her üç yılda bir düzenlenen Avrupa'nın en büyük koro festivali 'Europa Cantat 2015'te Türkiye'yi gururla temsil etmeye hazırlanıyoruz. Bugüne kadar 11 Avrupa ülkesinin 17 farklı şehrinde hayat bulmuş festivalin bu yıl 19’uncusu, Macaristan’ın Pécs kentinde 100’den fazla koro, 3000’i aşkın korist, şef ve bestecinin katılımı ile gerçekleşecek.
Özellikle Anadolu ezgileri ve çağdaş Türk bestecilerin katkılarıyla zenginleşmiş repertuvarımızla hem Türk koro müziğini hem de kültürel birikimimizi, Türk kültüründen izler taşıyan önemli bir şehrin çok özel mekanlarında on binlerce dinleyiciyle paylaşacak olmanın heyecanını taşıyoruz.
Bunların yanı sıra, farklı kültürlerden binlerce koristle kurulacak dostluklar, birlikte çalışma imkanı bulacağımız koro şeflerinden ve korolardan öğreneceklerimiz, edineceğimiz yeni koral ve vokal birikimler ile koro müziği adına Türkiye’de ve dünyada ulaşmak istediğimiz hayallere bir adım daha yaklaşmış olacağız.
Bizler için bu festivale katılabilmek, prestijli bir koro müziği etkinliğinde yer almaktan çok öte bir anlam ifade ediyor. Kültürel öğelerimizle bezeli koro müziğimizi yurt dışında sergileyebilmek ve Türkiye’de de sanat alanında azımsanamayacak nitelikte ve uluslararası standartlarda çalışmaların ortaya koyulduğunu gösterebilmek istiyoruz. Türkiye’den davet edilen ilk ve tek koro olduğumuz, dünya koro müziğinin en üst noktası olarak kabul edilen ‘Polyfollia’ Festivali ve başka pek çok uluslararası platformda yaptığımız gibi, çok sesli koro müziğinin bizler tarafından da layıkıyla ve bize özgü dinamiklerle de son derece başarılı bir şekilde icra edilebildiğini geniş kitlelere duyurmak, koromuzun en önemli hedeflerinden biri.
Bizleri daha yakından tanımak ister misiniz
Boğaziçi Caz Korosu, tamamı gönüllülerden oluşan, büyük bir kısmı herhangi bir müzik eğitimi almadan ilk koro deneyimini bu çatı altında yaşayan, yurdun dört bir yanından gelerek farklı kültür ve kişilikleri aynı potada eritebilmeyi başarmış, öğrenci ağırlıklı bir oluşum. Sayısız renkte sesi ortak bir amaç için bir araya getirip, uluslararası başarılara imza atabilmesini de bu ‘çok sesliliğine’ borçlu. Samimiyet, özveri, azim, birbirine duyulan güven, yapılan işe duyulan inanç ve çalışkanlığı sayesinde koro bugün tüm dünyada adından övgü ile söz ettiriyor.
Koro, yaklaşık 40 kişilik kadrosuyla çağdaş müzikten caza, hatta çok sesli türkü düzenlemelerine kadar uzanan çok geniş bir repertuvara sahip. Türkiye'de birçok özgün projede yer aldığı gibi, tüm dünyada çeşitli uluslararası etkinliklerde de koroyu izleyebilmek mümkün. Koro aynı zamanda, INTERKULTUR'un yayımlamış olduğu dünya sıralamalarında Folklor kategorisinde 2. ve dünya genelinde 12. olarak gösteriliyor.
35. Uluslararası Mayıs Koro Yarışması
2014 - Varna, Bulgaristan
Karma Korolar: Birincilik
Genç Şef Özel Ödülü
‘Cantemus’ 9. Uluslararası Koro Festivali
2012 - Nyíregyháza, Macaristan
Altın Madalya
7. Dünya Koro Olimpiyatları
2012 - Cincinnati, ABD
64 ülke, 362 koro
Çağdaş Müzik: Altın Madalya
Folklor: Altın Madalya
Karma Korolar: Altın Madalya
Dünya Koro Şampiyonası
2011 - Graz, Avusturya
Yaklaşık 120 koro
Çağdaş Müzik: Dünya Şampiyonluğu
Folklor: Dünya Şampiyonluğu
Karma Korolar: Dünya İkinciliği
Grand Prix: 2 Altın Madalya
6. Dünya Koro Olimpiyatları
2010 - Shaoxing, Çin
84 ülke, 472 koro
Çağdaş Müzik: Dünya İkinciliği
Caz: Dünya Üçüncülüğü
Karma Oda Koroları: Dünya Üçüncülüğü
‘Vokal Total’ A Cappella Yarışması
2008 - Graz, Avusturya
Caz: Gümüş Diploma
Pop: Gümüş Diploma
Bugüne kadar ülkemizi gururla temsil ettiğimiz festivaller ve özel konserler:
Polyfollia
2014 - Fransa / Davet edilen 11 topluluktan biri ve festivale Türkiye’den katılan ilk koro
L'édition 2013 des Rencontres Chorales
2013 - Fransa / Festivale Türkiye’den davet edilen ilk koro
21. 'La Fabbrica del Canto' Uluslararası Koro Festivali
2012 - İtalya / Davet edilen 8 topluluktan biri ve festivale Türkiye’den katılan ilk koro
İKSV Uluslararası İstanbul Caz Festivali
2008 - İstanbul
2010 - İstanbul
2011 - İstanbul
Eskişehir Amatör Caz Müzisyenleri Festivali
2009 - Eskişehir
2013 - Eskişehir
Akbank Caz Festivali
2008 - İstanbul
19. Türkiye Korolar Şenliği, 2014
Değerlendirme Kurulu Özendirme Ödülü
Entonasyon, Homojenlik ve Koro Tınısı Başarı Ödülü
Halk TV Ödülleri, 2014
Yılın En Özgün Grubu
Kabataşlılar Derneği Ödülleri, 2014
Beyaz Kelebekler Müzik Onur Ödülü
21. Troya Kültür Sanat Ödülleri, 2014
Çağdaş Halk Müziği Ödülü
Darüşşafaka Medya Ödülleri, 2012
Yılın En İyi Korosu
Şişli Rotary Kulübü, 2012
Yılın En İyi Korosu
ROTABEST, 2012
Yılın Başarı Ödülü
Uludağ Üniversitesi 8. Medya Ödülleri, 2012
Yılın En İyi Korosu
Donizetti Klasik Müzik Ödülleri, 2012
Yılın Koro/Vokal Topluluğu
Yılın Topluluğu (Halk Oylaması)
Toplamda 300’den fazla performans (üniversite - halk konserleri, çeşitli uluslararası yurt içi, yurt dışı organizasyonlar),
Sayısız televizyon ve radyo programı, sayısız gazete ve dergi haberi, sayısız röportaj,
Haziran 2011'de çekilen ve 10.000.000’a yakın tıklanan ‘Metroda mini konser’ videosu,
Haziran 2013'te ise Gezi Parkı protestolarına destek vermek için yapılan ve 10.000.000'un üzerinde tıklanan 'Çapulcu Musun Vay Vay' ve 'Çapulcular Oldu Mu' isimli uyarlamalar,
Doğa İçin Çal, Görünürlük Projesi, "Can" Sinema Filmi gibi çeşitli farklı projeler,
Sertab Erener’le özel konserler, pek çok televizyon programında canlı performans ve sanatçının 2013 tarihli 'Sade' isimli albümündeki 'Söz' parçasının a cappella düzenlemesi ve seslendirilmesi,
Yasemin Mori’nin albüm kaydı ve gerek konserlerde gerekse çeşitli tv programlarında canlı performanslar,
Nil Karaibrahimgil ve Ali Kocatepe ile canlı performanslar,
TRT Haber için çekilen ve koronun başarı hikayesini anlatan 45 dk.lık belgesel niteliğindeki program (Güzel Ülke).
Boğaziçi Gençlik Korosu
Ülkemizde koro müziği kültürünün yaygınlaşması ve çok sesliliğin bir ortak değer haline gelmesi yolunda önemli bir adım daha atarak, Eylül 2014’te bir ‘gençlik korosu’ kurduk. İlk performansını Ocak 2015'te Zorlu Performans Sanatları Merkezi Ana Sahne'de, Boğaziçi Caz Korosu ile birlikte gerçekleştiren koronun 15-19 yaşları arasındaki yaklaşık 40 kişilik dinamik ekibi, çalışmalarına heyecanla ve hız kesmeden devam etmekte, yer alacağı yeni projeler, turne ve konser programları için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürmekte.
Caz Korosu ‘Yeniden’ (2007-2015)
2007’den itibaren koronun üyesi olmuş herkesin bir araya gelip şarkılar söylediği, koronun dev arşivinden seçme video ve fotoğraf gösterimlerinin yapıldığı, pek çok sürpriz ve kokteyl eşliğinde her dakikası sosyal medya üzerinden paylaşılan bir lansman gecesiyle başlamış, koronun 2008’den 2015’e tüm kadrolarını kendilerine has repertuvar, tat ve dokularıyla sahnede buluşturacak bir konserle taçlandırılacak proje. Bu dev konser, 2012 yılında aramızdan ayrılan arkadaşımız Güniz Bilge’ye ithaf edilecek.
Türkiye’de koro müziğinin bilinirliğini arttırmak ve ana hedef kitlemiz olan üniversite gençliğini koro müziğiyle buluşturmak için gerçekleştirdiğimiz proje. 2013’te İstanbul’da 1 ayda 12 üniversitede düzenlediğimiz seminerler ve verdiğimiz konserlerle yaklaşık 20.000 öğrenciye ulaştık.
Bir Enstitü Hayali
Türkiye’de koro müziğinin öncüsü kabul edilen Boğaziçi Caz Korosu, şimdi de koro müziği ile ilgilenmek isteyen herkese imkan sağlamak üzere bir enstitü kurmak istiyor… Bünyesinde farklı yaş gruplarına mensup üyeler ve birbirinden farklı topluluklar da bulundurmayı hedefleyen bu merkez, ilgilenenlerin serbestçe araştırmalar yapabilmesine olanak sağlarken, yurt içi ve yurt dışından gelecek eğitmen ve korolarla atölye çalışmaları, seminerler, ustalık sınıfları ve konserler düzenlemeyi, özetle Türkiye’de koro müziğini kitlelere yaymakla birlikte, bu konuda tüm dünya ile sağlam bir köprü kurabilmeyi hedefliyor.
. 8 yılda 350’den fazla koriste okul olduk,
. 15 yarışma performansına katıldık,
. 28 festivalde yer aldık,
. 19 ödül töreninde sahneye çıktık,
. 20 üniversitede öğrencilerle buluştuk,
. 24 şehir, 9 ülke, 3 kıta dolaştık
. Yurt içinde 25.000 km’den, yurt dışında ise 35.000 km’den fazla yol kat ettik,
. 70 besteci ve aranjörün 100’e yakın eserini seslendirdik,
. 360 saat sahne performansı gerçekleştirdik,
. 9.400 saat prova yaptık,
. 250.000’den fazla dinleyiciye ulaştık,
. 20.000.000’dan fazla youtube izleyicisiyle buluştuk.
Boğaziçi Caz Korosu'nun Gezi Parkı şarkısı en çok paylaşılanlar arasında
'Bulunur bir çare halk ayaktadır, Taksim yolunda barikattadır'
© Tüm hakları saklıdır.