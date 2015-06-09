Boğaziçi Caz Korusu, Avrupa’nın en büyük koro festivaline katılmak için desteğinizi bekliyor

Seslendirdikleri eserlerle geniş kitlelerin beğenisini kazanan Boğaziçi Caz Korosu, Avrupa’nın en büyük koro festivali 'Europa Cantat 2015'e katılabilmek için bir bağış kampanyası başlattı. Fongogo.com’da başlatılan kampanyada, Macaristan’ın Pécs kentinde gerçekleşecek festivale katılmak için 40 kişilik koronun koronun ihtiyaç duyduğu miktar;

Katılım bedeli: 5.000 Euro

Konaklama: 20.000 Euro

Yemek: 5.000 Euro

Ulaşım: 25.000 Euro olarak sıralandı.

Boğaziçi Caz Korusu kampanyanın "web sayfasında koronun faaliyetlerini ve ihtiyaclarını şöyle anlattı:

Avrupa’nın en büyük koro festivalinde bayrağımızı dalgalandıracak bir el de sen olmak ister misin?

Geçtiğimiz 8 yılda uluslararası arenada iki 'Dünya Şampiyonluğu' dahil olmak üzere sayısız başarıya imza atmış olan koromuzun, bu festivalde de ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmesi için desteğinize ihtiyacı var!

Boğaziçi Caz Korosu olarak, her üç yılda bir düzenlenen Avrupa'nın en büyük koro festivali 'Europa Cantat 2015'te Türkiye'yi gururla temsil etmeye hazırlanıyoruz. Bugüne kadar 11 Avrupa ülkesinin 17 farklı şehrinde hayat bulmuş festivalin bu yıl 19’uncusu, Macaristan’ın Pécs kentinde 100’den fazla koro, 3000’i aşkın korist, şef ve bestecinin katılımı ile gerçekleşecek.

Özellikle Anadolu ezgileri ve çağdaş Türk bestecilerin katkılarıyla zenginleşmiş repertuvarımızla hem Türk koro müziğini hem de kültürel birikimimizi, Türk kültüründen izler taşıyan önemli bir şehrin çok özel mekanlarında on binlerce dinleyiciyle paylaşacak olmanın heyecanını taşıyoruz.

Bunların yanı sıra, farklı kültürlerden binlerce koristle kurulacak dostluklar, birlikte çalışma imkanı bulacağımız koro şeflerinden ve korolardan öğreneceklerimiz, edineceğimiz yeni koral ve vokal birikimler ile koro müziği adına Türkiye’de ve dünyada ulaşmak istediğimiz hayallere bir adım daha yaklaşmış olacağız.

Bizler için bu festivale katılabilmek, prestijli bir koro müziği etkinliğinde yer almaktan çok öte bir anlam ifade ediyor. Kültürel öğelerimizle bezeli koro müziğimizi yurt dışında sergileyebilmek ve Türkiye’de de sanat alanında azımsanamayacak nitelikte ve uluslararası standartlarda çalışmaların ortaya koyulduğunu gösterebilmek istiyoruz. Türkiye’den davet edilen ilk ve tek koro olduğumuz, dünya koro müziğinin en üst noktası olarak kabul edilen ‘Polyfollia’ Festivali ve başka pek çok uluslararası platformda yaptığımız gibi, çok sesli koro müziğinin bizler tarafından da layıkıyla ve bize özgü dinamiklerle de son derece başarılı bir şekilde icra edilebildiğini geniş kitlelere duyurmak, koromuzun en önemli hedeflerinden biri.

Bizleri daha yakından tanımak ister misiniz

Boğaziçi Caz Korosu, tamamı gönüllülerden oluşan, büyük bir kısmı herhangi bir müzik eğitimi almadan ilk koro deneyimini bu çatı altında yaşayan, yurdun dört bir yanından gelerek farklı kültür ve kişilikleri aynı potada eritebilmeyi başarmış, öğrenci ağırlıklı bir oluşum. Sayısız renkte sesi ortak bir amaç için bir araya getirip, uluslararası başarılara imza atabilmesini de bu ‘çok sesliliğine’ borçlu. Samimiyet, özveri, azim, birbirine duyulan güven, yapılan işe duyulan inanç ve çalışkanlığı sayesinde koro bugün tüm dünyada adından övgü ile söz ettiriyor.

Koro, yaklaşık 40 kişilik kadrosuyla çağdaş müzikten caza, hatta çok sesli türkü düzenlemelerine kadar uzanan çok geniş bir repertuvara sahip. Türkiye'de birçok özgün projede yer aldığı gibi, tüm dünyada çeşitli uluslararası etkinliklerde de koroyu izleyebilmek mümkün. Koro aynı zamanda, INTERKULTUR'un yayımlamış olduğu dünya sıralamalarında Folklor kategorisinde 2. ve dünya genelinde 12. olarak gösteriliyor.

Başarılarımız:

35. Uluslararası Mayıs Koro Yarışması

2014 - Varna, Bulgaristan

Karma Korolar: Birincilik

Genç Şef Özel Ödülü

‘Cantemus’ 9. Uluslararası Koro Festivali

2012 - Nyíregyháza, Macaristan

Altın Madalya

7. Dünya Koro Olimpiyatları

2012 - Cincinnati, ABD

64 ülke, 362 koro

Çağdaş Müzik: Altın Madalya

Folklor: Altın Madalya

Karma Korolar: Altın Madalya

Dünya Koro Şampiyonası

2011 - Graz, Avusturya

Yaklaşık 120 koro

Çağdaş Müzik: Dünya Şampiyonluğu

Folklor: Dünya Şampiyonluğu

Karma Korolar: Dünya İkinciliği

Grand Prix: 2 Altın Madalya

6. Dünya Koro Olimpiyatları

2010 - Shaoxing, Çin

84 ülke, 472 koro

Çağdaş Müzik: Dünya İkinciliği

Caz: Dünya Üçüncülüğü

Karma Oda Koroları: Dünya Üçüncülüğü

‘Vokal Total’ A Cappella Yarışması

2008 - Graz, Avusturya

Caz: Gümüş Diploma

Pop: Gümüş Diploma

Bugüne kadar ülkemizi gururla temsil ettiğimiz festivaller ve özel konserler:

Polyfollia

2014 - Fransa / Davet edilen 11 topluluktan biri ve festivale Türkiye’den katılan ilk koro

L'édition 2013 des Rencontres Chorales

2013 - Fransa / Festivale Türkiye’den davet edilen ilk koro

21. 'La Fabbrica del Canto' Uluslararası Koro Festivali

2012 - İtalya / Davet edilen 8 topluluktan biri ve festivale Türkiye’den katılan ilk koro

İKSV Uluslararası İstanbul Caz Festivali

2008 - İstanbul

2010 - İstanbul

2011 - İstanbul

Eskişehir Amatör Caz Müzisyenleri Festivali

2009 - Eskişehir

2013 - Eskişehir

Akbank Caz Festivali

2008 - İstanbul

Türkiye’de kazandığımız ödüller:

19. Türkiye Korolar Şenliği, 2014

Değerlendirme Kurulu Özendirme Ödülü

Entonasyon, Homojenlik ve Koro Tınısı Başarı Ödülü

Halk TV Ödülleri, 2014

Yılın En Özgün Grubu

Kabataşlılar Derneği Ödülleri, 2014

Beyaz Kelebekler Müzik Onur Ödülü

21. Troya Kültür Sanat Ödülleri, 2014

Çağdaş Halk Müziği Ödülü

Darüşşafaka Medya Ödülleri, 2012

Yılın En İyi Korosu

Şişli Rotary Kulübü, 2012

Yılın En İyi Korosu

ROTABEST, 2012

Yılın Başarı Ödülü

Uludağ Üniversitesi 8. Medya Ödülleri, 2012

Yılın En İyi Korosu

Donizetti Klasik Müzik Ödülleri, 2012

Yılın Koro/Vokal Topluluğu

Yılın Topluluğu (Halk Oylaması)

Bunların yanında,

Toplamda 300’den fazla performans (üniversite - halk konserleri, çeşitli uluslararası yurt içi, yurt dışı organizasyonlar),

Sayısız televizyon ve radyo programı, sayısız gazete ve dergi haberi, sayısız röportaj,

Haziran 2011'de çekilen ve 10.000.000’a yakın tıklanan ‘Metroda mini konser’ videosu,

Haziran 2013'te ise Gezi Parkı protestolarına destek vermek için yapılan ve 10.000.000'un üzerinde tıklanan 'Çapulcu Musun Vay Vay' ve 'Çapulcular Oldu Mu' isimli uyarlamalar,

Doğa İçin Çal, Görünürlük Projesi, "Can" Sinema Filmi gibi çeşitli farklı projeler,

Sertab Erener’le özel konserler, pek çok televizyon programında canlı performans ve sanatçının 2013 tarihli 'Sade' isimli albümündeki 'Söz' parçasının a cappella düzenlemesi ve seslendirilmesi,

Yasemin Mori’nin albüm kaydı ve gerek konserlerde gerekse çeşitli tv programlarında canlı performanslar,

Nil Karaibrahimgil ve Ali Kocatepe ile canlı performanslar,

TRT Haber için çekilen ve koronun başarı hikayesini anlatan 45 dk.lık belgesel niteliğindeki program (Güzel Ülke).

Hayat bulan projelerimiz:

Boğaziçi Gençlik Korosu

Ülkemizde koro müziği kültürünün yaygınlaşması ve çok sesliliğin bir ortak değer haline gelmesi yolunda önemli bir adım daha atarak, Eylül 2014’te bir ‘gençlik korosu’ kurduk. İlk performansını Ocak 2015'te Zorlu Performans Sanatları Merkezi Ana Sahne'de, Boğaziçi Caz Korosu ile birlikte gerçekleştiren koronun 15-19 yaşları arasındaki yaklaşık 40 kişilik dinamik ekibi, çalışmalarına heyecanla ve hız kesmeden devam etmekte, yer alacağı yeni projeler, turne ve konser programları için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürmekte.

Caz Korosu ‘Yeniden’ (2007-2015)

2007’den itibaren koronun üyesi olmuş herkesin bir araya gelip şarkılar söylediği, koronun dev arşivinden seçme video ve fotoğraf gösterimlerinin yapıldığı, pek çok sürpriz ve kokteyl eşliğinde her dakikası sosyal medya üzerinden paylaşılan bir lansman gecesiyle başlamış, koronun 2008’den 2015’e tüm kadrolarını kendilerine has repertuvar, tat ve dokularıyla sahnede buluşturacak bir konserle taçlandırılacak proje. Bu dev konser, 2012 yılında aramızdan ayrılan arkadaşımız Güniz Bilge’ye ithaf edilecek.

Bu Kampüste Çok Ses Var!

Türkiye’de koro müziğinin bilinirliğini arttırmak ve ana hedef kitlemiz olan üniversite gençliğini koro müziğiyle buluşturmak için gerçekleştirdiğimiz proje. 2013’te İstanbul’da 1 ayda 12 üniversitede düzenlediğimiz seminerler ve verdiğimiz konserlerle yaklaşık 20.000 öğrenciye ulaştık.

Ve en büyük hayalimiz:

Bir Enstitü Hayali

Türkiye’de koro müziğinin öncüsü kabul edilen Boğaziçi Caz Korosu, şimdi de koro müziği ile ilgilenmek isteyen herkese imkan sağlamak üzere bir enstitü kurmak istiyor… Bünyesinde farklı yaş gruplarına mensup üyeler ve birbirinden farklı topluluklar da bulundurmayı hedefleyen bu merkez, ilgilenenlerin serbestçe araştırmalar yapabilmesine olanak sağlarken, yurt içi ve yurt dışından gelecek eğitmen ve korolarla atölye çalışmaları, seminerler, ustalık sınıfları ve konserler düzenlemeyi, özetle Türkiye’de koro müziğini kitlelere yaymakla birlikte, bu konuda tüm dünya ile sağlam bir köprü kurabilmeyi hedefliyor.

Sayılarla dünden bugüne koromuz:

. 8 yılda 350’den fazla koriste okul olduk,

. 15 yarışma performansına katıldık,

. 28 festivalde yer aldık,

. 19 ödül töreninde sahneye çıktık,

. 20 üniversitede öğrencilerle buluştuk,

. 24 şehir, 9 ülke, 3 kıta dolaştık

. Yurt içinde 25.000 km’den, yurt dışında ise 35.000 km’den fazla yol kat ettik,

. 70 besteci ve aranjörün 100’e yakın eserini seslendirdik,

. 360 saat sahne performansı gerçekleştirdik,

. 9.400 saat prova yaptık,

. 250.000’den fazla dinleyiciye ulaştık,

. 20.000.000’dan fazla youtube izleyicisiyle buluştuk.

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