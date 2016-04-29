Boğaziçi Caz Korosu Avrupa turnesine gidiyor

Boğaziçi Caz Korosu Mayıs ayında ülkemizi Belçika ve İsviçre’de temsil edecek.

Edebiyathaber'in haberine göre, dünya şampiyonu Boğaziçi Caz Korosu, Şef Masis Aram Gözbek yönetiminde, bu yıl davet aldığı Avrupa’nın ve dünyanın en prestjli gençlik koroları yarışmaları ve festivallerinde ülkemizi temsil edecek.

Önce Belçika Neerpelt’te, 24 farklı ülkeden 91 koro ve 4000’den fazla genç müzisyenin bir araya geleceği 64. Avrupa Genç Müzisyenler Festivali’ne gidecek olan Boğaziçi Caz Korosu, sadece uluslararası yarışma ve festivallerde büyük başarı kazanmış koroların yer alabildiği iki kategoride yarışarak ülkemizi temsil edecek.

Koro, bu önemli yarışmaların hemen ardından 3 Mayıs’ta İsviçre’nin Basel şehrine, Avrupa’nın en başarılı gençlik korolarının davet aldığı ve dünyanın en prestijli gençlik koroları festivali olan 10. Avrupa Gençlik Koroları Festivali’ne gidecek. Festivaldeki 10 seçkin korodan biri olan Boğaziçi Caz Korosu; Belçika, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Hollanda, Norveç, Rusya, İspanya ve İsveç’ten korolar ile performans sergileyecek. Koro, festivalde İsviçre’nin çeşitli bölgelerinden konuk korolarla da ortak performanslar için sahne alacak. Festivalde Endonezya’dan bir koro da konuk koro olarak sahnede olacak.

Boğaziçi Caz Korosu, Avrupa Turnesi’nde, yarışma ve festivallere özel olarak hazırlanan çoksesli düzenlemeler, ilk kez seslendireceği eserler ve yepyeni koreografilerle birçok ilke imza atacak. Koronun; çağdaş müzik, klasik, caz, pop ve çoksesli türkü düzenlemelerini içeren Avrupa Turnesi repertuvarında Türkiye’den Hasan Uçarsu, Erdal Tuğcular, Cenan Akın, Muammer Sun gibi bestecilerin yanı sıra Selga Mence, Jake Runestad, Markus Detterbeck, Jaakko Mantyjarvi gibi dünyaca ünlü koro müziği bestecilerinin eserleri de yer alıyor.

Festivaller hakkında detaylı bilgi:

www.emj.be

www.ejcf.c