Boğaziçi Avukat Koordinasyonu: Öğrenci aileleri polis tarafından aranarak, tehditkâr konuşmalar yapıldı

Boğaziçi Avukat Koordinasyonu, Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektör Melih Bulu’yu protesto ederken gözaltına alınan öğrencilerin ailelerinin kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından aranarak tehdit edildiğini açıkladı.

Boğaziçi Avukat Koordinasyonu, yaptıkları açıklamada, Boğaziçi protestolarında 500’ün üzerinde öğrencinin gözaltına alındığını, 11 öğrencinin tutuklandığını, çok sayıda ev hapsi ve adli kontrol kararları verildiğini hatırlattı.

Yapılan açıklamada, "Gözaltı işleminin kendisi de dahil olmak üzere, sürecin her aşaması öğrencilerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlali, kolluk kuvvetlerinin suç niteliğindeki eylemleri ile geçmiştir. Ters kelepçe, gaz sıkma, saatlerce aç susuz bekletme, darp, kötü muamele, taciz vb. uygulamalara ek olarak dün itibarıyla çok sayıda öğrencinin aileleri polis olduğunu beyan eden kişiler tarafından telefonla aranarak, ailenin davranışına göre, 'çocuğunuzun psikolojisini merak ettik'ten 'çocuğunuzun geleceğini karartırız'a evrilen tehditkâr konuşmalar yapılmıştır. Kolluk kuvvetlerinin bu eylemi hem öğrencilere hem de ailelerine karşı 'suç' teşkil etmektedir. Kolluk kuvvetleri, reşit bireyler olan üniversite öğrencilerine karşı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerinin ve Anayasa’nın Özel hayatın Gizliliği başlıklı 20. Maddesinin ihlal ederek suç işlemektedirler. Ailelere karşı ise 'tehdit' suçunu işlemektedirler" denildi.

Konunun takipçisi olacaklarını belirten Boğaziçi Avukatlar Koordinasyonu, öğrenciler ve aileler adına ayrı ayrı suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.