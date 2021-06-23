Boğaziçi akademisyenlerinden senato toplantısı öncesi çağrı: Üniversitene sahip çık

Seçilmiş senatörlerin toplantıyı terk etmesiyle ertelenen ve bugün gerçekleştirilecek olan Boğaziçi Üniversitesi Senato toplantısı öncesi akademisyenler, #ÜniversiteneSahipÇık etiketi ile atanmış yönetiminin, tüm üniversiteyi ilgilendiren kararları gerçek bir temsiliyet olmadan almaya çalışmasını eleştirdi.

Akademisyenlerin, kabul edildiği takdirde üniversitenin yapısını bozacağını belirttiği senatoda görüşülecek gündem maddeleri ise şu şekilde:

• Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Atama-Yükseltme Esasları hususunun görüşülmesi

• İletişim Fakültesine açılacak bölümlerin hususunun görüşülmesi

• İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri Atama-Yükseltme Esasları hususunun görüşülmesi

• Uzay Bilimleri Enstitüsü’nün kurulması hususunun görüşülmesi

• Veri Bilimi (Data Science) Enstitüsü’nün kurulması hususunun görüşülmesi