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Yaşam

Boğaz'dan gaz tankeri geçti; Beyoğlu ve Eminönü gaza boğuldu!

T24'e konuşan İGDAŞ 187 Doğalgaz Acil Hattı yetkilisi kokunun sebebinin boğazdan geçen LNG yüklü tanker olduğunu söyledi

Fotoğraf:Arşiv

30 Eylül 2016 17:51

İstanbul'un Beyoğlu ve Eminönü semtlerinde duyulan doğalgaz kokusu kısa süreli paniğe neden oldu. Birçok işyerinden hissedilen kokuyu duyanlar İGDAŞ'ın telefonlarının kilitlenmesine neden oldu. T24'e konuşan İGDAŞ 187 Doğalgaz Acil Hattı yetkilisi kokunun sebebinin boğazdan geçen LNG yüklü tanker olduğunu söyledi.

Tankerin boğazdan geçişi süresince telefonlarının susmadığını belirten İGDAŞ temsilcisi, gelen ihbarları değerlendirdiklerini ve ekiplerin yaptıkları ölçümler sonucunda insan sağlığını tehlikeye atacak bir durumun olmadığını ifade etti.

 

Doğalgaz kokusu duyulduğunda nasıl hareket edilmeli

 

 

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İstanbul BoğazıDoğalgaz kokusugaz tankeri

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