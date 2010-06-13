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Yaşam

Boğaz'da yine tanker yine tehlike

Boğaz'da dümeni kilitlenen 187.5 metre uzunluğundaki yük gemisi Ortaköy sahiline çarpmak üzereyken son anda durduruldu.

13 Haziran 2010 03:00

T24 - İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen 187.5 metre uzunluğundaki yük gemisi kontrolden çıkarak Ortaköy sahiline çarpmak üzereyken son anda durduruldu.

Rusya'nın Novorosisk Limanı'ndan kalkan 'JOSKO NANJING' adlı, Honkong bayraklı gemi, saat 18.30 suları İstanbul Boğazı'ndan geçtiği sırada mekanik sisteminde oluşan bir arızadan dolayı dümeni kilitlendi ve kontrolden çıkarak karaya doğru sürüklenmeye başladı.

Kontrolsüzce boğaz sularında sürüklenmeye başlayan 27162 groston ağırlığında ve 187.5 metre uzunluğundaki dev gemi, Ortaköy sahiline doğru ilerledi.

Bu sırada sahilde bulunan vatandaşlar kendilerine doğru gelen devasa gemiyi görünce büyük panik yaşadı.

Yaşadıkları korku ve panik, sahildeki bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi.

Boğazda yaşanan korku dolu dakikalar, gemide bulunan klavuz kaptan ve sahil güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesiyle sona erdi.

Geminin çapalarını denize atan klavuz kaptan, gemiyi  sahile birkaç metre kala durdurmayı başardı.



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