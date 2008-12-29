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Yaşam

Boğaz'da yine faciadan dönüldü!

İstanbul Bebek'te, motor arızası nedeniyle sürüklenen tanker kıyıya çarpmak üzereyken son anda durdu.

29 Aralık 2008 02:00

İstanbul Bebek'te, motor arızası nedeniyle sürüklenen tanker kıyıya çarpmak üzereyken son anda durdu. Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İstanbul Boğazı'ndan Marmara Denizi yönüne transit geçiş yapan, Malta bayraklı 78 metre boyundaki bir tankerin makinesi arızalandı.

Kıyıya doğru sürüklenen tanker demir atarak durdurulabildi. Daha sonra tankerin İstanbul Boğazı'nın güney çıkışına çekilmesi amacıyla römorkörler gönderildi.

İstanbul Boğazı'nın bu nedenle transit gemi geçişine kapatıldığı, tankerin çekilmesinin ardından, kısa süre içinde deniz trafiğinin normale döneceği belirtildi.

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