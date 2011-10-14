Boğaz’da yasağı takan yok!

T24

‘Göz yumuluyor'



'Sahil güvenlik nasıl atlatılıyor'



‘Gırgıra bıraktılar, trolden beter oldu'



Rüşvet iddiası: Yemliyorlar



'Hepsi yapıyor, devlet bakıyor



Gırgır ve trolün yasak olması gereken Boğaz'da avlanma sınırı, 8 Temmuz’da sessiz sedasız çıkarılan bir kararla genişletildi. ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:Av yasağının başladığı sınır Paşabahçe Feneri'nden Çubuklu Kozaltı Burnu'na çekilince, balığın yatak yaptığı, yani durakladığı Yeniköy-Boyacıköy arası, gırgır teknelerinin akınına uğradı.Üstelik tek sorun bu değil. İstanbul Boğazı’nın tamamında yasak olan ve denizin dibini tarayarak hem yuvalara zarar veren hem de küçük balıkları toplayan trol tekneleri, geceleri kaçak olarak avlanıyor. Kimse de bu kıyıma dur demiyor…Boğaz’daki ilk durağımız Yeniköy. Balık satan esnaf, şahit olduklarını isim vermemek kaydıyla anlatıyor.Gece trol teknelerinin geldiğini herkesin bildiğini ama kimsenin sesini çıkarmadığını, kıyıdaki olta balıkçısına ceza kesilirken, trollerin kaçak avlanmasına göz yumulduğunu söylüyorlar.Bu teknelerinin geceleri sık sık uğradığı yerlerden Kireçburnu’na geçiyoruz. Limana bağlı bir gırgır teknesindeki Karadenizli balıkçılar da trollerden şikâyetçi.Trol teknelerinin ‘Seyir yapıyoruz’, ‘İkmal yapıyoruz’ ya da ‘Nakil yapıyoruz’ diyerek Sahil Güvenlik’i atlattıklarını belirtiyorlar.Liman yakınlarındaki bir şirkette çalışan ve ‘Boğaz’ın eskisi’ olduğunu vurgulayan özel güvenlikçi ise, kaçak avlanan trolleri gece nöbetlerinde gördüğünü ama Kireçburnu açıklarındaki gırgır teknelerinin de masum olmadığını anlatıyor:“Şu denize bir bakın. Siz gelince saydım 17 tane gırgır teknesi var. Hepsinin ağları suda. Tamam, trol gibi dibi taramıyorlar ama bu kadar sık ağ atılırsa balık nasıl inecek aşağıya? Buradan geçip Marmara’ya inemez ki! Buraları gırgırlara serbest bıraktılar, trolden beter oldu.”Her durağımızda trol teknelerinin nerede bulacağımızı soruyoruz. Bu sefer gösterilen adres Rumelifeneri.Burada demirlemiş büyük trol tekneleri Boğaz’a girmediklerini, yasal olarak, Karadeniz’de avlandıklarını vurguluyor ve Kumkapı’daki trolcüleri işaret ediyor:“Bekçileri, nöbetçileri var. Yakalanırlarsa gerekli yerleri ‘yemleyip’ kurtuluyorlar. Çok rahat çalışıyorlar. Su Ürürleri, Sahil Güvenlik karışmıyor. Her taraf dolu. Deniz biter, onlar bitmez ağabey…”Peki yasak olmasına rağmen Boğaz’da avlanan bu trolcüler nerede? Yanıtını bulamadığım bu soruyu Rumelifeneri’nden ayrılırken yaşını almış bir balıkçıya soruyorum. O da kulağıma eğilip son sözü söylüyor:“Buradaki Kumkapı’da diyor, Kumkapı’daki Poyrazköy’de, Poyrazköy’deki Rumelifeneri’nde… Anlayacağın hepsi yapıyor, devlet bakıyor.”Uzman görüşü: Açık denize çıksınlarntvmsnbc’ye konuşan İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Firdevs Saadet Karakulak, gırgır avcılığının yasaklanması gerektiğini söyledi.“Balıkçılarımız ekonomik nedenlerden dolayı trol avcılığını bırakmıyorlar. Aslında denetim yapılıyor ama Sahil Güvenlik botu Büyükdere’den çıktığı anda birbirleriyle haberleşip, gerekirse ağlarını bile denize bırakıp kaçıyorlar. Ya da Sahil Güvenlik’in nöbet değişimleri sırasında avlanıyorlar.Boğaz’da gırgır avcılığının da tamamen yasak olması lazım. Ama aksine, avlanmaya izin verilen alan daha da genişletildi. Tekneler sürekli avda. Balıkların göç yolu kapatılmış böylece.Bakanlık geçmişte açık deniz balıkçılığını teşvik etmiş. Bu yüzden balıkçı filomuz gelişkin. Ama bu büyük ve donanımlı tekneler açık denizlere çıkmıyor. Öyleyse bu filo küçültülecek. Ya yeni sahalar açılacak başka sulara gidilecek, ya filo küçültülecek.”