Boğaz'da üçüncü yıkım

Beşiktaş Muallim Naci Caddesi üzerindeki bir iş yerine sabah saatlerinde gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, iş yerini boşalttıktan sonra yıkım işlemine başladı. Sabah iş yerine gelen çalışanlar ise karşılarında yıkım ekiplerini görünce büyük şok yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı yıkım ekipleri Beşiktaş Kuruçeşme Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan bir denizcilik firmasına ait iş yerine geldi.

Belediye ekipleri iş yeri hakkında yıkım kararı olduğunu belirterek içeride bulunan eşyaları dışarı çıkarttı. Ofis eşyalarını nakliye kamyonlarına koyan ekipleri binayı boşalttı. Sabah işe gelen iş yeri çalışanları ise yıkım ekiplerini görünce büyük şok yaşadı. İş yerindeki kişisel eşyalarını kolilere koyan çalışanlar endişeli gözlerle çalışmaları izledi. İş yerinin tamamen boşaltılmasının ardından yıkım işlemlerine başlandı.

Hakan Kaya-Hasan Yıldırım- Ozan Uıral/İstanbul,(DHA)