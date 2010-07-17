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Yaşam

Boğaz'da oturanlar depresyonda

Çevre Bakanlığı’nın açıklamasına göre Boğaz'da oturanların yüzde 87’si gürültüden rahatsız, yüzde 17’si ise yüksek ses yüzünden r

17 Temmuz 2010 03:00

T24- Çevre Bakanlığı’nın açıklamasına göre Boğaz hattında oturanların yüzde 87’si
gürültüden rahatsız, yüzde 17’si ise yüksek ses yüzünden ruhsal sorun yaşıyor.

ÇEVRE ve Orman Bakanlığı, gürültü kirliliğine dair çarpıcı rakamlar açıkladı. İstanbul’un kıyı şeridinde yaşayan halkın yüzde 87’sinin kıyıdaki eğlence yerlerinin çıkardığı gürültüden son derece rahatsız olduğu, yüzde 17’sinin ise gürültü kirliliği sebebiyle ruhsal problem yaşadığı vurgulandı. Gürültü probleminin tespitine yönelik Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde 20 adet ‘’Gürültü Ölçüm ve İzleme İstasyonu’’ kurulduğu, bu istasyonlarda 24 saat gürültü ölçümü yapıldığı belirtildi.

BETON KIRICI GİBİ ETKİLİ

GÜRÜLTÜNÜN insan sağlığını olumsuz yönde etkileyerek, geçici veya sürekli işitme bozuklukları, kan basıncının artması, dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp atışlarında yavaşlama, davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik ve stres, iş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu gibi tesirlere sebep olduğu da ifade edildi. Ayrıca, eğlence yerlerinden yayılan 90-100 desibellik
sesin beton kırıcısı, matkap, çim biçme makinesi kadar gürültüye neden olduğu
bilgisine de yer verildi.

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