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Yaşam

'Boğaz'da otel yatırımı patlaması yaşanıyor' iddiası

Boğaz’da üç otel açmayı planladığı öne sürülen Ağaoğlu Grubu'nun, bunlardan ikisini yalıları butik otele dönüştürerek yapacağı iddia edildi

22 Ekim 2013 10:54

İstanbul’un Boğaziçi bölgesi otel yatırımlarının ilgi odağı haline geldiği iddia ediliyor. Çeşitli yatırımcıların, bu bölgede 5 yıldızlıdan butik otele kadar 10 yeni otel projesini önümüzdeki iki yıl içinde devreye alma planları yaptığı öne sürüldü.

Cumhuriyet gazetesinin derlediği haberde, İstanbul Boğazı’nın iki yakasındaki yalı, boş arsa, eski fabrika binası, depo ve antrepo varsa bir bir otele dönüştürüldüğü iddiasına yer verildi. Haber göre, tamamı iki yıla kadar açılacak 9 yeni otelin dışında birçok yatırımcı da yenileri için yer kapatmaya çalışıyor.

 

Butikten 5 yıldızlıya

 

The Economist dergisinde yer alan Levent Gökmen imzalı habere göre ise, aralarında Aydın Doğan, Ali Ağaoğlu, Nef İnşaat, Ferko İnşaat, Torunlar, Cevahir’in de olduğu yatırımcılar 5 yıldızlıdan butik otele kadar farklı projeler geliştiriyor. Yürütülmekte olan projelerin iki yıl içinde devreye alınması bekleniyor.

Habere göre, Boğaz’da üç otel açma planlayan Ağaoğlu Grubu, bunlardan ikisini yalıları butik otele dönüştürerek yapacak. Üçüncüsü de eski Alarko tesislerinin bulunduğu alanda inşa edilecek. Torunlar GYO’nun 355 milyon liraya aldığı Beykoz Tekel Fabrikası arazisine yapılacak otel İstanbul’un en pahalılarından biri olacak ve Osmanlı tarzını yansıtacak.

 

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