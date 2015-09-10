Boğaz'da kanlı görüntü önlemi

Kurban bayramı yaklaşıyor. Anadolu'dan gönderilen kurbanlıklar İstanbul'a ulaşmaya başladı. Kurbanlıklar, Çamlıca gişelerinde kontrolleri yapıldıktan sonra kente girişlerine izin veriliyor. Valiliğin bayram gününe ilişkin uyarıları da var.

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da istenmeyen görüntülerin olmaması için denetimler artırılacak, kurallara uymayanları ceza bekliyor. Açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi. Anadolu'dan getirilen kurbanlıklar İstanbul'a ulaşmaya başladı. Kontrolleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı ekipler yapıyor.



Boğaz'ın kırmızıya bulanmaması için sıkı denetim kararı alındı. Denize kıyısı bulunan ilçelerde atık su giderleri, yağmur suyu kanalına verilmeyecek. Yağmur suyu kanallarının olduğu yerlerde de hayvan kesilemeyecek.



Kurban satış ve kesim yerlerinin adres ve telefonları, İstanbul Valiliği, İstanbul Müftülüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ile ilgili kurumların web sayfalarında, muhtarlık ve cami ilan panolarında yeralacak.



Hayvana eziyet edenlere, 499 TL ceza kesilecek. Kurban bayramı boyunca olumsuzlukların önüne geçmek için belediyelerin ilgili birimleri denetim yapacak. Şikayetler belediyelerin beyaz masa telefonlarına iletilecek.