Boğaz'da Greenpeace eylemi

Çek Cumhuriyeti ve ABD'de de eylem



Uluslararası çevre örgütü Greenpeace, ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye ziyareti sırasında küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla Boğaziçi Köprüsü'nde bir eylem gerçekleştirdi.Greenpace üyesi sekiz kişi, saat 09.30 sıralarında Boğaziçi Köprüsü'ne geldi. Gruptan 4 kişi, korkuluklara bağladıkları iplerle köprüden aşağı sarktı. 4 üye ise kendilerini korkuluklara zincirledi.Köprüden sarkan eylemciler, Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak "Barış için önce iklimi kurtar" yazılı 3 pankart açtı.Yaklaşık 1 saat köprüde asılı kalan eylemciler, tekrar köprüye tırmanarak protestolarına son verdi. Polis göstericileri gözaltına aldıGreenpeace örgütü, Amerika Birleşik Devletleri'ni Kyoto Protokolü'ne imza atmamakla suçluyor. Örgüt, ABD'nin dünyanın en çok gaz salımı yapan ülkelerinden biri olduğunu ve ABD gibi yüksek sanayiye sahip ülkelerin imzalamadığı bir anlaşmanın dünyayı kurtaramayacağını öne sürüyor.ABD Başkan Obama ise, Kyoto Protokolü'nü imzalayacaklarına dair bir açıklama yapmamış ancak bir çevre uzmanını bilim başdanışmanı yaparak olumlu sinyaller vermişti.Greenpeace son günlerdeki eylemlerinde Brezilya, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde köprülere büyük afişler asarak dünya liderlerine küresel ısınmayla ilgili mesajlar vermişti.