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Çevre

Boğaz'da Greenpeace eylemi

Greenpeace üyeleri, Boğaziçi Köprüsü'nden sarkarak, ABD Başkanı Obama'ya 'küresel ısınma' mesajı gönderdi

06 Nisan 2009 03:00

Greenpeace üyeleri, Boğaziçi Köprüsü'nden halatlarla sarkarak, öğleden sonra İstanbul'a gelmesi beklenen ABD Başkanı Obama'ya mesaj gönderdi

Obama protestolarına müdahale - FOTOGALERİ

Uluslararası çevre örgütü Greenpeace, ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye ziyareti sırasında küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla Boğaziçi Köprüsü'nde bir eylem gerçekleştirdi.

Greenpace üyesi sekiz kişi, saat 09.30 sıralarında Boğaziçi Köprüsü'ne geldi. Gruptan 4 kişi, korkuluklara bağladıkları iplerle köprüden aşağı sarktı. 4 üye ise kendilerini korkuluklara zincirledi.

Köprüden sarkan eylemciler, Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak "Barış için önce iklimi kurtar" yazılı 3 pankart açtı.

Yaklaşık 1 saat köprüde asılı kalan eylemciler, tekrar köprüye tırmanarak protestolarına son verdi. Polis göstericileri gözaltına aldı

Çek Cumhuriyeti ve ABD'de de eylem

Greenpeace örgütü, Amerika Birleşik Devletleri'ni Kyoto Protokolü'ne imza atmamakla suçluyor. Örgüt, ABD'nin dünyanın en çok gaz salımı yapan ülkelerinden biri olduğunu ve ABD gibi yüksek sanayiye sahip ülkelerin imzalamadığı bir anlaşmanın dünyayı kurtaramayacağını öne sürüyor.

ABD Başkan Obama ise, Kyoto Protokolü'nü imzalayacaklarına dair bir açıklama yapmamış ancak bir çevre uzmanını bilim başdanışmanı yaparak olumlu sinyaller vermişti.

Greenpeace son günlerdeki eylemlerinde Brezilya, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde köprülere büyük afişler asarak dünya liderlerine küresel ısınmayla ilgili mesajlar vermişti.

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