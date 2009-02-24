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Yaşam

Boğaz'da gemi sürükleniyor

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan Panama bandıralı kuru yük gemisi sürükleniyor.

24 Şubat 2009 02:00

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan Panama bandıralı kuru yük gemisi sürükleniyor.

Yunanistan'ın Pire Limanı’ndan hareket edip Karadeniz’e doğru giden ‘La Isla’ adlı, Panama bandıralı, 106.5 metre uzunluğunda ve 4600 grostonluk boş kuru yük gemisi, saat 15.00 sıralarında Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaptı. Kepez Limanı önlerinde, seferasyon hattı içerisinde sürüklenmeye başlayan gemi panik yarattı

Arızalı geminin sürüklendiği, kaptanı tarafından Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü’ne (VTS) rapor edildi. Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Söndüren- 5 isimli römorkör, seferasyon hattında sürüklenen ve diğer gemiler için tehlike yaratan La Isla’nın yanına sevk edildi.

Kaptanın bulunduğu yere demir atma isteği, seferasyon hattı içerisinde bulunduğu gerekçesiyle, VTS yetkilileri tarafından kabul edilmedi. Arızalı geminin, römorkör yardımıyla boğazın güney hattındaki Karanlık Liman Mevkii’ne çekilip demir atabileceği bildirildi

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