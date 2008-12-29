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Yaşam

Boğaz'da faciaya kıl payı

Arıza nedeniyle sürüklenen bir tanker, Bebek sahilinde kıyıya çarpmak üzereyken son anda durdu. Boğaz trafiğe kapatıldı

29 Aralık 2008 02:00

İstanbul Boğaz'ı büyük bir tehlike atlattı. Motor arızası nedeniyle sürüklenen tanker, Bebek sahilinde kıyıya çarpmak üzereyken son anda durdu. Boğaz çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'ndan İtalya'nın Agusta Limanı'na giden benzen yüklü 78 metre uzunluğundaki 'Atagun' adlı Malta bandıralı tanker, motor arızası nedeniyle Boğaz'da sürüklenmeye başladı. Gemi Bebek sahiline metreler kala demir atarak durabildi.

2147 grostonluk gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler tarafından müdahale edildi. Gemi yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonunda çekilmeye başlandı. Çekilme işlemi sırasında gemi, lüks bir yata sürterek zarar verdi. Geminin Ahırkapı açıklarına götürüldüğü açıklanırken bu sırada Boğaz gemi trafiğine kapatıldı.

Benzen nedir?

Benzen, endüstride plastik imalinde kullanılan stiren ve fenolun sentezinde başlangıç maddesi olarak, naylon bileşenlerinde, sentetik deterjan imalinde kullanılır. Uçak benzinlerinde, boya yapmaya yarayan anilinin başlangıç maddesi ve böcek öldürücü olarak da benzen kullanılır. Benzen aynı zamanda iyi bir çözücüdür.


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