T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Boğaz’da facia yine ucuz atlatıldı

İstanbul Boğazı bir facianın daha eşiğinden döndü

24 Temmuz 2012 18:16

İstanbul Boğazı’nda makine arızası nedeniyle sürüklenen bir gemi paniğe neden oldu. Üsküdar sahilinde sürüklenen gemi, son anda demir attı.
 
İstanbul Boğazı bir facianın daha eşiğinden döndü.

Malta Bandıralı Rus gemisi Boğaz'da ilerlerken aniden arızalandı.

139 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi Üsküdar sahili açıklarında sürüklenmeye başladı.

Sahile yakın bir noktaya kadar sürüklenen gemi, son anda demir attı.

Yardım çağrısı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti’ne bağlı römorkör gönderildi.

Halatla römorköre bağlanan gemi arızanın giderilmesi için Yenikapı'ya çekildi.

ETİKETLER

gemiistanbul boğazıkaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24