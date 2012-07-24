Boğaz’da facia yine ucuz atlatıldı

İstanbul Boğazı’nda makine arızası nedeniyle sürüklenen bir gemi paniğe neden oldu. Üsküdar sahilinde sürüklenen gemi, son anda demir attı.



İstanbul Boğazı bir facianın daha eşiğinden döndü.

Malta Bandıralı Rus gemisi Boğaz'da ilerlerken aniden arızalandı.

139 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi Üsküdar sahili açıklarında sürüklenmeye başladı.

Sahile yakın bir noktaya kadar sürüklenen gemi, son anda demir attı.

Yardım çağrısı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti’ne bağlı römorkör gönderildi.

Halatla römorköre bağlanan gemi arızanın giderilmesi için Yenikapı'ya çekildi.