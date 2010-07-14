Boğaz’da Allah aşkına ve örtünerek yarışacak

T24- Sosyolog Prof. Dr. Ümit Meriç 3 bin kişinin başvurduğu Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılmaya hak kazanan 800 sporcu arasında yer aldı. Meriç, "Bu defa suya secde edeceğim. Kulaçlarımı Allah'ım diye atıyorum. Benim için çok özel bir ibadet şekli olacağını düşünüyorum" dedi.

Ünlü düşünür ve edebiyatçı Cemil Meriç'in kızı olan Ümit Meriç, 18 Temmuz'da yapılacak yarışma öncesi, Kanlıca'da antremanında Yeni Şafak'a konuştu.

DENİZDE SECDE EDECEĞİM

Çalışmaları ve yazılarıyla hem sosyoloji hem de düşünce hayatımıza önemli katkılar sağlayan Prof. Dr. Ümit Meriç, bugüne kadar gezdiği her yerde Allah'ın topraklarında secde ettiğini belirterek "Bu defa suya secde edeceğim. Kulaçlarımı Allah'ım diye atıyorum. Benim için çok özel bir ibadet şekli olacağını düşünüyorum" dedi.

Peygamber Efendimiz'in yüzme sporunu teşvik ettiğini hatırlatan Meriç, televizyon ve internet başında kendilerini çürüten gençlere mesaj vermek amacıyla yarışmaya katıldığını anlattı. Meriç, "Yarışa katılmam için spordan öte gerekçelerim var. Televizyon ve internetle zaman öldüren gençlere farklı kanallar olduğunu hatırlatmak istiyorum. Allah'ın bize verdiği vücudu ve onun bize verdiği imkânları sonuna kadar değerlendirerek kullanmamız lazım" diye konuştu. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Şampiyonası 18 Temmuz'da yapılacak. Yarışa 800 sporcu katılacak. Yüzücüler, 6 bin 500 metrelik parkurda Kanlıca'dan Kuruçeşme'ye kadar kulaç atacak.

FB'nin hocasından özel ders bile aldı

Yüzme tutkusu çocukluk yaşlarında başlayan Sosyolog Ümit Meriç denizi bol ülke olmasına rağmen Türkiye'de su sporuna ilginin az olduğunu söyledi. Meriç yarışma için Fenerbahçe'nin maraton hocası Haluk Kılıç'tan iki defa özel ders aldığını belirterek, 2 saatlik sürede 6 bin 500 metre yüzüleceğini, bunun ciddi bir mesafe olduğunu dile getirdi. Hazırlıklarını Boğaz'ın Kanlıca kıyılarında yapan Meriç haftada 20 saate yakın yüzüyor.

Su sporları Müslüman kadına yasak olamaz

Başörtüsü takmaya karar verdiği 2000 yılında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanlığı'nı bırakmak zorunda kalan Meriç, yarışmada da İslami kurallardan taviz vermeyeceğini söyledi. Meriç, "Giyeceğim dalgıç elbisesi başımı da örtecek. Bu hassasiyetlere sahip hiçbir Müslüman kadın, dinimizin su sporlarını yasakladığını ya da hoş bakmadığını düşünmesin. Allah insanın, kendisini, bedenini, ruhunu geliştirmesini emreder" dedi.