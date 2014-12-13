Boğaz'a dev dalgakıran yapılacak...

3. Köprü’nün ayağının bulunduğu yere dev bir projenin daha startı veriliyor. İstanbul Boğazı’nın girişine 2,5 yılda 1 milyon lira harcanarak dev bir dalgakıran ve liman inşa edilecek. Projenin ÇED süreci başladı.

İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişine, dev bir dalgakıran ve liman projesi için düğmeye basıldı. Üçüncü Köprü güzergâhının geçtiği Sarıyer Garipçe Köyü, köprü ayağının bulunduğu yere yapımı planlanan yeni limanla yepyeni bir çehreye kavuşacak. Kılavuzluk ve römorkör hizmetleri de buradan yapılacak. 2.5 yılda hayata geçirilecek olan proje, yaklaşık 1 milyon liraya mal olacak.

Fatma Aksu’nun Hürriyet’teki haberine göre, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan ‘Kaptan Lütfü Berk Kılavuzluk İstasyonu Mendirek ve Rıhtım İnşaatı Projesi’nin hayata geçirilmesi için, İstanbul Valiliği’ne başvurarak, ÇED sürecini başlattı. İMPO İmar Planlama Mühendislik İnşaat Limited Şirketi tarafından ihalesi alınan proje, bir kamu yatırımı olacak. Yatırım sahası devletin arazisi olduğundan, proje sahası için resmi izinlerin haricinde herhangi bir kiralama veya tahsis bedeli ödenmeyecek.

25 bin ton dolgu

Garipçe Köyü’nde yapılacak proje ile dalgaların kıyı yapılarına zarar vermesi önlenecek, hem de can, mal, seyir ve çevre emniyetini sağlayan bot ve römorkörlerin barınması sağlanacak. Yapılacak mendireğin genişliği 12 metre, toplam uzunluk 306 metre ve kazıklı 51 metre taş dolgu olmak üzere toplam inşaat 357 metre olacak. Mendireğin her iki tarafına tekne yanaşabilecek. Su derinliği 5 metre ile 15 metre arasında değişen bir dalgakıran oluşturulacak. İskeleye 6 metre yol yapılarak ulaşım sağlanacak. Yeni rıhtıma ulaşmak için ilk etapta 300-400 metre uzunluğunda yol yapılacak. Dolgu işleminde kullanılacak taşlar bölgede bulunan izinli özel taş ocaklarından temin edilecek.

Kıyı Emniyeti işletecek

Projenin işletmeciliği Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Proje ile 50 ile 90 metre arasında değişik boyutlarda kurtarma botlarına hizmet verecek. Proje tamamlandığında limanda idari bölüm ve bot çalışanlarıyla birlikte toplam 150 kişi çalışacak. Garipçe Köyü’nde halen lokal imkanlarla yapılmış bir rıhtım ve L şeklinde küçük bir mendirek bulunuyor. Ancak, Boğaz’dan gelen dalgaların bu yapıya zarar verdiği, yapılacak olan yeni mendirek ile bu dalgaların kıyı yapılarına zarar vermesinin önleneceği, hem de bot ve römorkörlerin yanaşabileceği bir alan oluşturulacağı kaydedildi. Rıhtım yeri saha dolgusu üzerinde bir takım tesisler, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ihtiyacına göre yapılacak. Bakım atölyesi, jeneratör binası, sosyal tesisi ve işletme binası gibi yapılar, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, inşaatın tamamlanıp devredilmesinden sonra yapılacak.

Uygun malzeme kullanılacak

Dolgu malzemesi Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı teknik şartnamesine ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili mevzuatlarına uygun malzemeden seçilip, şu özelliklere sahip olacak: Malzeme, sert, sağlam, masif ve sık kristallerden teşekkül etmiş, aşınma, don, su ve hava etkilerine yeteri kadar dayanıklı, absorbsiyon özelliği olmayan çatlak va kırıksız olacak. Deniz suyunun kirlenmesine neden olmayacak. Kullanılacak malzeme, mineralojik, kimyasal ve fizikokimyasal özellikleri denizin mevcut kalitesini bozmayacak nitelikte olacak.