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Yaşam

Boğaz'a çift katlı tüp tünel

İstanbul’un iki yakasını denizin altından birleştirecek ve sadece lastik tekerlekli araçların geçebileceği yeni tüp tünelin yapım ihalesine teklifler verildi

05 Ağustos 2008 03:00

İstanbul’un iki yakasını denizin altından birleştirecek ve sadece lastik tekerlekli araçların geçebileceği yeni tüp tünelin yapım ihalesine en iyi teklifi Cengiz İnşaat-Makyol-Doğuş
İnşaat ve Fransa’dan Vinci’den oluşan ortak girişim verdi.

-TÜNELİN ÖZELLİKLERİ-

Karayolu Boğaz Tüp Tünel Geçişi Projesi, Avrupa yakasında, Florya-Sirkeci Sahil Yolu’nun (Kennedy Caddesi) Kazlıçeşme mevkisinden aşlayarak, Anadolu tarafında Ankara Devlet Yolu’nun Göztepe Kavşağı mevkisinde bitecek.
Boğaz’ın altından geçen tünel, iki katlı ve ikişer şeritli olacak. Katlardan birisi giden araçlara, diğeri ise gelen araçlara ayrılacak. Sadece hafif araçlar tünelden geçiş yapabilecek, ağır vasıtalar tüneli kullanamayacak.
Proje, denizin altından geçen yaklaşık 3,3 kilometrelik bölümü ile her iki yakadaki mevcut yollara bağlanacak. Geçiş 2,1 kilometrelik bölümü delme tünel olmak üzere toplam 5,4 kilometre uzunluğunda tünelden oluşacak. Proje kapsamında ayrıca, Avrupa ve Anadolu tarafında havalandırma şaftları, Avrupa yakasında ücret toplama gişeleri, tünel işletme binası inşa edilecek.

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