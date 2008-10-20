Boğaz'a 2. tüp ihalesi tamam

Boğaz'da, denizin altından iki kıtayı birleştirecek ve sadece lastik tekerlekli araçların kullanımına sunulacak olan ikinci tüp tüneli Türk-Kore ortaklığı inşa edecek.





İki firmanın teklif verdiği ve 5 Ağustos'ta yapılan ihaleyi Yapı Merkezi ile Güney Kore’den TKJV grubu konsorsiyumunun kazandığı öğrenildi. İhalede ikinci teklif sahibi ise Cengiz İnşaat-Makyol-Doğuş İnşaat ve Fransa’dan Vinci’den oluşan ortak girişim grubuydu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ihalenin sahibinin belli olduğunu ve açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapacağını söylemişti. İhale ile ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.



Yaklaşık 1 milyar dolara mal olacak 5.4 kilometrelik tünelin inşaatı 4 yıl 7 ayda tamamlanacak. Tünelin 3.3 kilometrelik bölümü denizin altından geçecek.



EN AZ 65 BİN ARAÇ GEÇECEK



Otomobiller, küçük otobüs ve minibüslerin kullanacağı tüp geçiş projesinden günde en az 65 bin aracın geçmesi bekleniyor. Bu özelliği ile de proje, İstanbul'un trafiğinin rahatlamasına büyük katkı sağlayacak. Sadece hafif araçlar tünelden geçiş yapabilecek, ağır vasıtalar tüneli kullanamayacak. Ulaştırma Bakanlığı, tünelden geçiş ücretlerini maksimum tek yön için 4, çift yönlü ise KDV hariç 8 dolar olarak belirledi.



NEREDEN GEÇECEK?



Karayolu Boğaz Tüp Tünel Geçişi Projesi, Avrupa yakasında, Florya-Sirkeci Sahil Yolu'nun (Kennedy Caddesi) Kazlıçeşme mevkisinden başlayarak, Anadolu tarafında Ankara Devlet Yolu'nun Göztepe Kavşağı mevkisinde bitecek.



İhaleyi kazanan Türk-Kore ortak girişiminin öncülüğünü yapan Güney Koreli SK Grup, inşaat ve telekomünikasyon alanında dünyanın önde gelen dev şirketlerinden. Yıllık 80 milyar dolar ciroya sahip olan SK Grubun, başta Güney Kore olmak üzere Amerika'da, Ortadoğu'ya pek çok ülkede inşaat ve telekomünikasyon yatırımları var. SK Grup, aynı zamanda SK Telecom ile Güney Kore'nin en büyük cep telefonu işletmecisi.



İhale altı kez ertelenmişti



Ulaştırma Bakanlığı’nın en büyük projelerinden biri olan ve denizin altından iki kıtayı birleştirecek karayolu tünelinin ihalesi, firmaların jeoteknik çalışmalarının uluslararası standartlarda gerçekleştirilmesi ve daha rekabetçi bir ortamın sağlanması amacıyla 6 kez ertelenmişti. Ulaştırma Bakanlığı’nın en büyük projelerinden birisi olan karayolu tünelinin ihalesinin geçen yıl yapılması planlanıyordu. Ancak, erteleme talebi katılımcı firmalardan geldi.











