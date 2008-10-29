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Yaşam

Boğaz trafiğe açıldı

Sis yüzünden transit gemi geçişlerine kapatılan İstanbul Boğazı, sisin etkisini kaybetmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

29 Ekim 2008 02:00

Sis yüzünden transit gemi geçişlerine kapatılan İstanbul Boğazı, sisin etkisini kaybetmesiyle yeniden trafiğe açıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri yetkililerinden alınan bilgiye göre, sisin görüş mesafesini düşürmesi yüzünden saat 03.40'da her iki yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan İstanbul Boğazı'nda, sisin etkisini kaybetmesi üzerine saat 10.30'dan itibaren yeniden transit gemi geçişlerine izin verildi.
İstanbul'un her iki yakası arasındaki vapur seferlerinin ise normal olarak gerçekleştirildiği bildirildi. 

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