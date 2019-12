Boğaz partileri tüm ‘dünyayı’ saracak

Yepyeni mekanlar, değişen konseptler, mönüler, içkiler, isimler… Eğlence sektörü bu yaza hızlı ve erken bir giriş yapıyor. Hemen hemen bütün mekanlar, bu ay içinde yazlıklarını açıyor. Yeni mekanları ve değişen eğlence kültürünü, şehrin en havalı mekanlarının işletmecilerinden dinleyen İstanbulLife’ın röportajı





Erol-Varol Kaynar - Eksen Group “Beyoğlu, simgesel de olsa artık Boğaz’da”



Sortie’yi bu sene temelden değiştirdik. Sortie Beyoğlu olarak 13 Mayıs’ta açılacağız. Beyoğlu’nun asırlara dayanan geleneksel mekanlarını, eğlencesini, görüntüsünü burada yansıtmaya çalışacağız. Duvar efektlerimiz Beyoğlu’nun nostaljik binalarını yansıtacak. Kapıdan girince kullanılan merdivenleri İstiklal Caddesi gibi yorumladık. İstiklal Caddesi’nde görmeye alıştığımız bazı mekanları buraya getirdik. Kara Kedi Plak Evi, Markiz, lavantacı kadın, İnci Profiterol daha pek çoğu. Burada birebir kendi tezgahlarını açıp, satışlarını yapacaklar. Yanlarında düzeni bozmamak için profesyonel tiyatrocular da onlara eşlik edecek. Hostes kıyafetleri bir tasarımcıya hazırlatıldı. İki fotoğraf koyup Beyoğlu konsepti yarattık demiyor, ciddi bir iş yapıyoruz. Yani yılların dokusunu biraz olsun yaşatmak istiyoruz. Birkaç aydır Beyoğlu için ayrı ayrı ekipler çalışıyor. Konuşurken çok basit gelebilir ama uygulamada gerçekten zor olan bir işti. Beyoğlu, simgesel de olsa artık Boğaz’da olacak. Müziklerde çok fazla değişiklik yok. Her zamanki çizgide devam edecek. Yalnızca yoldaki plak evi kendi yayınını yapacak, tıpkı Beyoğlu’ndaki gibi. Yani kapıdan girince Zeki Müren duyabilirsiniz. Ama ilerleyen süreçte yemek öncesi müziklerde de değişikliğe gidebiliriz. Ne yöne gideceğimizi öğrenmek için önce, işin akışını görmemiz lazım. Müziklerimizi Dj Mert Altın yapacak bu sene. Akşamüzeri de Şamdan’ın DJ’i destek verecek. Bir de Sortie gazetesi planımız var. Taksim’de “Yazıyor, yazıyor…” diye yankılanan bir ses vardır; biz de onu Sortie’ye uyarlamayı planlıyoruz. Mekanlara gelince La Brisse, Etiler Şamdan, Cafe de Paris, Mirror, Sahan, Mori, Meyhane, Doğa Balık, Steak House ve Sortie Bar var bu sene. Etiler Şamdan’la akşamüstü bar hayatını canlandırmak istiyoruz. Bu sene erken eğlence trend olacak. Meyhane yeni bir marka. Levendiz Rum Meyhanesi’nin yaratıcısı Beyza Gürbüzer ilgilendi her şeyiyle. Bu sene canlı performanslar olacak. 10 Haziran’da Candan Erçetin sahneye çıkacak. Candan Erçetin bir kulüpte ilk kez şarkı söyleyecek. 10 Haziran’dan sonra konserler devam edecek. Büyük sürprizlerimiz var. Konsept partiler üzerinde çalışıyoruz. Bu yaz sık sık konsept partiler düzenleyeceğiz. Ama kesinlikle sıradan partiler olmayacak. Boğaz ve Beyoğlu gibi iki malzememiz var. Dünyayla eş değer partiler yapacağız. Mesela partinin bir ayağı St. Tropez’de bir ayağı Sortie’de olacak. Her sektör gibi kriz bizi de etkiledi; ekonomik krizden en az zararla çıkmak için yenilikçi olup iyi çalışmalar sunmak zorundasınız.



Emre Ergani, Blackk

“Yunan adalarındaki eğlenceyi Türkiye’ye taşımayı planlıyoruz”

Haziran’ın ilk haftasında ‘Bianca Beach Club’ı açıyoruz. Aynı konseptte yolumuza devam edeceğiz. Bir de Kadıkalesi bölgesinde ‘Gardens of Babylon’ adı altında yedi yıldızlı rezidans otel kompleksi açılıyor. Onun içinde yer alan, plaj, kulüp, restoran ve barı da biz işleteceğiz. Orası Temmuz’un ilk haftasında açılacak. Gardens of Babylon’daki konseptimiz biraz farklı olacak. Yunan adalarındaki eğlenceyi Türkiye’ye taşımayı planlıyoruz. Yunanistan’daki iki önemli restoranla görüşüyoruz. Onların şeşerinden birisi mutfağımızı kuracak. Daha orta yaşa yönelik, alternatif kaçamak yeri olacak. Mayıs’ın sonunda da Blackk kapanacak. Bu sene özel bir trendden bahsetmek çok mümkün değil. Votka yine yükselen trend. Votka bazlı meyveli kokteyller öne çıkacak. Yazın İstanbul’da bir şey yapmayacağız; ancak kış için iki projemiz var. Nişantaşı’ndaki ilk göz ağrım ‘Biber Bar’, akşamüstü barı olarak Nişantaşı’nda yeniden hayata dönecek. Birde ‘Ketchup’, isimli Mecidiyeköy’de açacağımız bir yer olacak. Fast food’a yakın bir konsept. Bunları Fey Grup olarak yapıyoruz. Ve Ketchup’ı ilk senesinde üç farklı yerde açacağız.



Ali Ünal, Reina

“Bu sene ayakta kalma senesi”



Reina’yı bu ayın ilk haftasında açmayı planlıyoruz. Ancak bu sene havalardan çok emin olamıyoruz. Suada’yı Haziran başında açmayı düşünüyoruz. Reina’da Dragon, Park fiamdan, Reina Restaurant yoluna devam edecek. Yeni iki mekanımız olacak; Topaz Blue ve Bice. Topaz Blue, balık restoranı olacak. Suada’ iki yeni mekan olacak ama onlar henüz netleşmedi. Çarşambaları Ayhan Sicimoğlu sahne almaya devam edecek. Bu tip organizasyonları çoğaltacağız. Suada’da 24.00’dan sonra müzik yok. O yüzden havuza, yemeğe ve organizasyonlara ağırlık vereceğiz. İstanbul gece hayatı kötüye gidiyor. Yaratıcılık peşinde değil kimse. Morallerin bozuk olmasına bağlıyorum. Bu sene ayakta kalma senesi. Biz de Reina olarak yurt dışı bağlantılı işlerle öne çıkmak istiyoruz. Monaco’da bulunan Jimmy’z gece kulübüyle görüşüyoruz. Jimmy’z de bir Reina gecesi, Reina’da bir Jimmy’z gecesi yapacağız ve bunlar canlı olarak iki ülkeden yayımlanacak. Boğaz partilerinin ses getirmesini bekliyoruz. Bu yaz İtalyan ve Uzakdoğu mutfağı öne çıkacak. Yine en çok votka tükenecek ama bu sefer daha çok meyve sularıyla.



Levent Büyükuğur, İstanbul Doors Group

“İki yeni heyecanımız var”

Bu ayın ilk haftası ile birlikte İstanbul’da yazlık mekanlar açılmaya başlayacak, biz de Anjelique’i 8 Mayıs gibi açmayı planlıyoruz. Bu sene çok büyük bir değişiklik yaparak Anjelique’i tamamen yeniledik. Anjelique’in deniz katında, bu sene Uzakdoğu-Asya mönüsünü servis edeceğiz. Üst katta da büyük bir sürprizle, dünyanın en iyi restoranlarından Michel Bras’ın baş aşçısı James Wilkins’i transfer ettik. Anjelique mönüsü bu sene o’na emanet. Bir de Anjelique’in iki katında iki ayrı tarzda DJ müzik yapacak. Anjelique, bu yaz yine çok ses getirecek. Tüm bunların yanı sıra, İstanbul Doors Group olarak bu yaz için iki ayrı heyecanımız var; birincisi Kitchenette’inki gibi bir segment’e hizmet vermesini hedeşediğimiz yeni markamız ‘Pazzo’ Rumeli Hisarı’nda, Haziran başında açılacak. Pazzo, İtalyan mutfağı servis edecek ve haftanın her günü açık olacak. Bir diğer sürprizimiz ise, Kanyon’da Kitchenette’ten sonraki ikinci restoranımızı açıyor oluşumuz.



Kanyon’un en üst katında, Harvey Nichols mağazasının yanında butik İtalyan mutfağı konseptinde yeni bir marka kuruyoruz. Yeni markamız bu ayın ortasında açılacak. Bununla birlikte mevcut mekanlarımızda da yenilikler devam edecek; Kitchenette Bebek, bahçesinden sonra deniz manzaralı terasını açacak. Kitchenette Capitol, Kitchenette Palladium ve Kitchenette Ankara ilk defa teraslarında hizmet vermeye başlayacak. İzmir Balçova’da Kitchenette’in bir şubesi daha hizmete girecek. A’jia’nın Boğaz manzaralı dış mekan barının dekorasyonu değiştirilecek ve yeni haliyle hizmete girecek. Bütün İstanbul Doors Group mekanları her yaz olduğu gibi bu yaz da mönülerini komple yeniliyor, ama bunların en dikkat çekenleri Anjelique’de sunulmaya başlayacak olan yepyeni mönü ve Zuma’da mönüye eklenecek olan Gyoza’lar…



Açık havada eğlenmek, taze meyveli kokteyller içip, yeni tatlar keşfetmek her zaman İstanbul’un yaz trendidir ve bu yaz sezonunda da bu devam edecek. Ayrıca bu ay boyunca Kitchenette’lerde Doluca işbirliği ile bir festival düzenliyoruz. ‘Chinchin at Kitchenette’ şarap festivalinde, misafirlerimiz mönümüzde yer alan tüm Doluca şaraplarını yüzde 30, ‘Haftanın fiarabı’ olarak seçilen Doluca şaraplarını da yüzde 50 indirimle tadabilecekler. Festivali bundan sonraki yıllarda da devam ettirerek, geleneksel hale getirmek istiyoruz.



Canan Baltacıoğlu, The House Cafe

“Yeni mönüyle yaza gireceğiz”



The House Cafe olarak yazı, yepyeni bir 2009 yemek ve içecek mönüsüyle karşılıyoruz. Yeni salatalar, meze tabakları, hafif yemekler ve yepyeni kokteyllerle beraber 2009 yaz mönümüzü misafirlerimize sunmaya başlıyoruz. Bunun yanı sıra şubelerimizin yenilenen teras ve bahçeleriyle bu yaza taptaze bir başlangıç yapıyoruz. Özellikle Ortaköy şubemizin yenilenen terasında büyüttüğümüz bar Boğaz manzarasıyla ve yaza özel kokteyllerle daha da keyişi olacak. Havaların ısınmasıyla beraber günün yorgunluğunu Bebek’te Happy Hour’larla çıkarmaya hazır olabilirsiniz. Ayrıca yeni başlattığımız pastane ürünlerimiz, croissant, biscotties, scon ve sandviçlerle renklenen pattiserrie büfemizle Bebek şubemiz hizmet vermeye devam edecek. Spor çıkışında Hillside şubemizin yaz için açtığımız terasında The House Cafe’nin klasiği haline gelen naneli limonatasıyla ufak bir mola gününüze tazelik katacak. The House Cafe İstiklal, Tünel partilerine yazın Boğaz’da Ortaköy de dahil olacak.



Mehmet Uluğ, Babylon

“Büyük konserler gerçekleştireceğiz”

Babylon Alaçatı’yı ilk aşamada plaj ve plaj barımızla birlikte 14 Haziran'da açıyoruz. Hemen bir hafta sonra restoran kısmı 21 Haziran'da açılacak. Büyük konserlerimiz ise 26 Haziran'da başlıyor. Sezonu yine Oldies But Goldies partimiz ile açıyoruz. BKM’yle beraber büyük konserler gerçekleştireceğiz. Bu yaz Sezen Aksu ve Ajda Pekkan konserlerni organize edeceğiz. Bu konserlerin büyük ses getireceğine inanıyoruz. Mönülerimizde çok büyük bir değişikliğe gitmiyoruz. Zira Ege'ye has mevsim sebzeleri ve otları ile pişirilen zeytinyağlı yemek, meze ve salatalar; taş fırında pişirilen pizzalardan, günlük balık halinden taze satın alınan balıklara; çeşitli etlerden plajda servis edilen pide dönere kadar çok geniş ve herkese hitap eden keyişi bir mönümüz var. Bu sene de hemen hemen aynı içerikte birkaç ufak ekleme ile devam edeceğiz. Geçen sezon Happy Hour sırasında DJ Style-ist’in çaldığı partiler oldukça keyişi geçmişti. Bu sene Happy Hour partilerimiz şimdiden merakla bekleniyor. Ayrıca bu yazın trendleri arasında sürahi kokteyllerimizi de saymalıyız. Yani Berry Satsuma, Coco Beach ve Passion Fruit Martini...



Barış Demirtaş, Çapamarka

“Perestroyka’nın bahçesinde tank olacak”



Joke Perestroyka Akaretler’de eski Konyalı Restaurant'ın yerinde açıldı. Perestroyka Rusça’da yeniden yapılandırma anlamına gelen bir sözcük. Çapamarka ekibinin tasarladığı dekorasyon, yeniden yapılanan S.S.C.B. sonrası bir kafe-bar havasında olacak. Mekan içerisinde üç bar var. Bunlardan ikisi 400 metrekarelik bahçenin içerisinde ve açık barlar. Kalan diğer bar ise, mekanın içerisinde ve kapalı. Mekanın içinde çok farklı büyük objeler kullanıldı. Perestroyka’nın bahçesinde tank olacak. Pharmacy Bar, barmenlerin özel laboratuvar üniformaları ve deney tüpleriyle servis edeceği içkilerden oluşacak. Bu deneysel karışımlardan ikisi Propaganda Votka ve Doktor Jivago Votkalı Kokteyli. Ayrıca bardaklar ve deney tüplerinin üzerinde Rus liderlerinin resimleri var. Gazi ve Bilal Ateş kardeşler ilk defa cheese cake’de votka kullanarak yeni bir formül elde ettiler. Bunun adı ‘satsuma votkalı cheese cake'. Peru mutfağındaki özel soslu steak’ler dünyada yeni trend olmasından ötürü mönüye özellikle kondu. Yurt dışından iki valiz D&G kıyafet geldi. Bunlar personel kıyafeti olarak kullanılacak. Barmenlerin kostümlerinin üstüne Dior’dan yelekler ve kravatlar da alındı. Magnum şişelerdeki roze şaraplarının Joke Perestroyka’ya hava katacağı düşünüldü. Bunun üzerine Çapa-Marka ekibi Amerika’dan 100 tane Magnum şişe Türkiye’ye getirtti. Doluca’nın patronu Sibel Kutman’dan özel rica üzerine Magnum şişelere, roze şaraplar ile özel dolum yapılacak. Amerika’daki ünlü kulüp Bagatelle’nin pazar akşam üstü partileri, Perestroyka’da yapılacak. Bu partiler için düşünülen Amerika’nın en ünlü gece kulüplerinden olan 1oak (one of a kind), Nikki Beach, The Box, Bagate’nin resident DJ’leri ile olan görüşmeler bitme aşamasında. ‘Burjuva Bar’ın ünlü salı partileri buraya taşınacak. Ünlü isimler partileri host etmeye devam edecek. Al Jamal, yaz sezonuna Haziran ayı başında, şu an bulunduğu kubbenin bahçesinde başlayacak. Al Jamal’de dekor tamamen yenilenecek. fiovlarsa yepyeni koreografilerle süslenecek, zenginleştirilecek. Joke Queen, Mayadrom'un içinde olacak. Hazırlıklara başlandı. Sır gibi saklanıyor. Bu ayın ortasında açacağız. fief Gazi ve Bilal Ateş'in yaptığı yepyeni lezzetsel yolculuklar, deneysel araştırmalar sonucunda elde edilen yeni formüller ve bar şefi, mixolojist Öztürk Koca ve ekibinin hazırladığı sihirli karışımlar her zamanki gibi bu sezonun değişiklikleri olacak.



Nevzat Ataray - Erol Türkoğlu, Otto

“Dünyaca ünlü DJ’ler geliyor”

Yazlık mekanımız Otto Alaçatı 15 Mayıs 2009 Cuma gecesi açılacak. Yaz döneminde Otto Alaçatı’da, İngiltere ve Almanya merkezli dünyaca ünlü ve Türkiye’de sık sık kendinden bahsedilen DJ’lerin performanslarını sergileyeceği özel partiler ve Otto DJ’lerinin müzikleri olacak. Otto’nun yeni keşişeri gelincik votka ve salatalık saketi ile gelenler kendilerini dansın ve Alaçatı’nın büyüsüne kaptıracak. Deniz mahsullerinin ağırlıkta olduğu bir mönü olacak. Ayrıca bir plaj mönüsü yapılacak. Bu yazın trendi kısa ama sık tatil olacak.



DİĞER GELİŞMELER



Bu yaz Babylon ve Otto’nun yanı sıra 1992’den beri İstanbul’un göbeğinde iyi müzik, iyi eğlencenin yaratıcılarından olan, içinden geçen binlerce insanla bir aile gibi yaşayan Sefahathane, bu sezon Alaçatı’ya taşınıyor. Sefahathane, bu ayın ortasından itibaren Alaçatı’da meşhur Kemalpaşa Caddesi’ne, güzel bir taş yapıda ve kocaman bir bahçede hizmet verecek. Mekan her gün 10.00-02.00 saatleri arasında açık olacak. - Bebek’te çalışmaları devam eden Kırıntı Mayıs’ın son haftasında açılıyor. Han Tümertekin’in inşa ettiği mekan, lezzetli yemeklerinin yanı sıra sadece bunun için bile ziyaret edilmeye değer. -Nu Teras ve Burch Beach, bu ayın son haftasında açılıyor.