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15 Temmuz Darbe Girişimi

Boğaz Köprüsü'nde yaralanan tekstilci: Rütbeli biri, askerlere silah doğrultarak, "Ateş edin" emri verdi

"Ben hastaneye giderken çok sayıda vurulan vatandaş ambulanslara taşınıyordu"

17 Temmuz 2016 21:22

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde açılan ateş sonucu yaralanan tekstilci Özer Coşkun (42) askerler hakkında şikayetçi oldu. Özer'in şikayet dilekçesinde, "Askerlere 'bize mi sıkacaksınız' dedim. Bu sırada rütbeli biri askerlere silah doğrultarak ateş edin emri verdi. Komutanların emri üzerine askerler önce havaya sonra insanların üzerine ateş açtı" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen Özer Coşkun vurulma anını şikayet dilekçesinde anlattı.

Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre; darbe girişiminin başlamasıyla Özer Coşkun özel otomobiliyle Boğaz Köprüsü'ne gitti. Barikat kuran askerlerin yanına 15 metre kadar yaklaşan Özer Coşkun, cep telefonuyla görüntü alırken sağ yüzük parmağından vuruldu. 

Kurşunun parmağına ve cep telefonuna geldiğini belirten Coşkun, "Askerlerle konuşmak istedim. Üzerimde Kemal Atatürk imzalı tişortum, elimde Türk bayrağım vardı. Askerlere 'bize mi sıkacaksınız' dedim. Bu sırada rütbeli biri askerlere silah doğrultarak ateş edin emri verdi. Komutanların emri üzerine askerler önce havaya sonra insanların üzerine ateş açtı. Parmağımdan vuruldum. Arkamdaki kişi bacağından vuruldu. Ben hastaneye giderken çok sayıda vurulan vatandaş ambulanslara taşınıyordu. Beni vuranlardan şikayetçiyim" dedi.

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