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Boğaz Köprüsü'nde 40. yıl bakımı başladı

İstanbul'da ulaşımın en önemli geçiş noktalarından olan Boğaziçi Köprüsü'nde 15 Haziran Pazar gününden itibaren saat 23.00 ile 06.00 arasında bir şerit trafiğe kapatılacak

10 Haziran 2014 20:23

İstanbul'da ulaşımın en önemli ayaklarından Boğaziçi Köprüsü'nde 40. yıl bakım-onarım çalışmaları başladı.

Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, Haziran ayının 15’inden itibaren sadece bir şeritin saat 23.00 ile 06.00 arasında kapatılacağını ve çalışmalar süresince ulaşımın aksamayacağını söyledi.

Köprüde, 236 askı halatı değiştirilecek, kuleler içten çelik levhalar ile güçlendirilecek, nem alıcı sistemler kurulacak ve asfalt yenilenecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, ''Vatandaşlarımız hissetmiyor ama trafiği de engelleyen bir durum söz konusu değil. Çalışmalar devam ediyor'' dedi.

Boğaziçi Köprüsü'nü metrobüsler de kullanıyor. Sadece bu hatta günlük yaklaşık bir milyon yolcu taşınıyor. Diğer toplu ulaşım araçları, özel otomobiller de hesaba katılınca köprüyü kullananların sayısı katlanarak artıyor.

 

Gece tek şerit trafiğe kapatılacak

 

İstanbulluların en çok korktuğu da çalışmaların ulaşımı aksatma ihtimali.

Bakan Elvan, ''Ayın 15’inden itibaren sadece bir şeriti saat 23.00 ile 06.00 arasında kapatacağız. Trafiği engelleyici herhangi bir durum söz konusu olmayacak. Sadece gece tek bir şeritin kapanması söz konusu olacak'' diye konuştu. Çalışmalar önümüzdeki yıl tamamlanacak.

 

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