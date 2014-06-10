FSM Köprüsü'nde yangın çıktı, uzun araç kuyruğu oluştu

Köprü üzerinde yanan jeneratöre ilk olarak işçiler yangın tüpleri ile müdahalede bulundu. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alev alev yanan jeneratöre müdahalede bulundu. Bu sırada polis ekipleri patlama ihtimalini göz önünde bulundurarak FSM köprüsü Ankara istikametini bir süre trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sonunda FSM köprüsü yeniden trafiğe açıldı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, yangın nedeniyle Fatih Sultan Mehmet köprüsü Ankara istikametinde uzun araç trafiği oluştu.