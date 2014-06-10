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Yaşam

FSM Köprüsü'nde yangın çıktı, uzun araç kuyruğu oluştu

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım ve boyama çalışmaları için kullanılan jeneratör alev aldı, patlama ihtimaline karşı köprü trafiği Ankara istikameti bir süre kapatıldı

10 Haziran 2014 17:04

Köprü üzerinde yanan jeneratöre ilk olarak işçiler yangın tüpleri ile müdahalede bulundu. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alev alev yanan jeneratöre müdahalede bulundu. Bu sırada polis ekipleri patlama ihtimalini göz önünde bulundurarak FSM köprüsü Ankara istikametini bir süre trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sonunda FSM köprüsü yeniden trafiğe açıldı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, yangın nedeniyle Fatih Sultan Mehmet köprüsü Ankara istikametinde uzun araç trafiği oluştu.

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