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Çevre

Boğaz iki gün kapalı

İstanbul Boğazı “İstanbul Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Ulusal Tatbikatı” nedeniyle 28-29 Eylül tarihlerinde kapatılacak.

19 Eylül 2011 03:00



T24-  İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçiş yapan gemilerin yoğunluğu ve bu nedenle yaşanabilecek kazaların yaratacağı risk, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı harekete geçirdi.





Hürriyet'in haberine göre, olası bir kaza karşısında uygulanacak önlemler “İstanbul Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Ulusal Tatbikatı”nda ortaya konulacak. 28-29 Eylül tarihlerinde yapılacak tatbikat süresince, İstanbul Boğazı trafiğe kapatılacak.


İstanbul Boğazı’ndan yılda 60 bin Çanakkale Boğazı’ndan da yılda 55 bin geminin geçtiğine dikkat çeken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, İstanbul’daki tatbikat, acil durumlar için hazırlanan en kapsamlı tatbikat olacak.


Tatbikat kapsamında Rusya’dan İtalya’ya giden Azerbaycan bandralı ham petrol yüklü 95 bin DWT’lik 250 metre boyunda M/T Avrasya tankeri, mevcut rotasında giden İDO yolcu gemisi ile 41° 1’35.71”N 28°59’55.44”E koordinatlarında çarpışacak. Çarpışma sonrası petrol kirliliği de olacak.

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