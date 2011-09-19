Boğaz iki gün kapalı

T24-

Hürriyet'in haberine göre, olası bir kaza karşısında uygulanacak önlemler “İstanbul Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Ulusal Tatbikatı”nda ortaya konulacak. 28-29 Eylül tarihlerinde yapılacak tatbikat süresince, İstanbul Boğazı trafiğe kapatılacak.İstanbul Boğazı’ndan yılda 60 bin Çanakkale Boğazı’ndan da yılda 55 bin geminin geçtiğine dikkat çeken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, İstanbul’daki tatbikat, acil durumlar için hazırlanan en kapsamlı tatbikat olacak.Tatbikat kapsamında Rusya’dan İtalya’ya giden Azerbaycan bandralı ham petrol yüklü 95 bin DWT’lik 250 metre boyunda M/T Avrasya tankeri, mevcut rotasında giden İDO yolcu gemisi ile 41° 1’35.71”N 28°59’55.44”E koordinatlarında çarpışacak. Çarpışma sonrası petrol kirliliği de olacak.