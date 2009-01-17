Boğaz altında iki katlı tüp geçit

İstanbul’un iki yakasını denizin altından birleştirecek ve sadece lastik tekerlekli araçların geçebileceği yeni tüp tünelin yapım ihale sözleşmesi, Yüksek Planlama Kuruluna (YPK) gönderildi.



YPK’nın onayının ardından DLH ile Türk-Kore Ortak Girişimi arasında sözleşme imzalanacak. Sözleşmenin imzalanmasının ardından zemin etüt çalışmaları yapılacak, uygulama projeleri hazırlanacak ve kamulaştırmalar tamamlanacak. Bir yıl sürmesi planlanan bu işlerin tamamlanmasının ardından Karayolu Boğaz Tüp Tünel Geçişi için ilk kazma vurulacak.



Tünelin özellikleri



Yaklaşık 1 milyar dolara mal olması beklenen ve lastik tekerlekli araçların kullanacağı tünel geçişi, 4 yıl 7 ayda tamamlanacak ve projenin inşaat aşaması dahil toplam işletme süresi 30 yıl 6 ay 9 gün olacak.

14,6 kilometrelik proje, Avrupa yakasında Florya-Sirkeci sahil yolunun (Kennedy Caddesi) Kazlıçeşme mevkisinden başlayarak, Anadolu tarafında Ankara Devlet Yolunun Göztepe Kavşağı mevkisinde sona erecek.

Lastik tekerlekli araçlar için yapılacak tünel geçişi, denizin altından geçen yaklaşık 3,3 kilometrelik bölümü ile her iki yakadaki mevcut yollara bağlanacak. Geçiş, 2,1 kilometrelik bölümü delme tünel olmak üzere toplam 5,4 kilometre uzunluğunda tünelden ve 9,2 kilometrelik yol genişletme ve kavşak düzenlemelerinden oluşacak.



Proje kapsamında ayrıca, Avrupa ve Anadolu tarafında havalandırma şaftları, Avrupa yakasında ücret toplama gişeleri, tünel işletme binası inşa edilecek. İki katlı ve ikişer şeritli olacak tünelin katlarından birisi giden araçlara, diğeri ise gelen araçlara ayrılacak. Sadece hafif araçlar tünelden geçiş yapabilecek, ağır vasıtalar tüneli kullanamayacak.

Projenin finansmanı, başta Kore olmak üzere çeşitli uluslararası finans kuruluşlarından sağlanacak. Karayolu Tünel Geçişi’ni günde ortalama 90 bin aracın kullanması öngörülüyor.

Ulaştırma Bakanlığı, daha önce tünelden geçiş ücretlerini, tek yön için KDV hariç en fazla 4, çift yön için ise 8 dolar olarak belirlemişti.