Boğa'yı mavi beyaza boyadılar

Lazio-Fenerbahçe maçı öncesinde Kadıköy Altıyol'da bulunan Boğa Heykeli, gece kimliği belirsiz kişiler tarafından üzerine Lazio yazılarak İtalyan ekibinin renkleri olan mavi-beyaza boyandı.
Sabah işe giden vatandaşların haber vermesi üzerine Kadıköy Belediyesi temizlik ekipleri kısa sürede heykelin üzerindeki boyaları ve yazıyı temizledi.
İstanbul'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe bugün yarı finale çıkmak için Lazio ile karşı karşıya gelecek.
Şampiyonları Ligi Çeyrek Final Galatasaray-Real Madrid maçı öncesinde de Boğa'nın üzerine 'Hala Madrid' pankartı asılmıştı.