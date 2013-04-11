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Yaşam

Boğa'yı mavi beyaza boyadılar

Kadıköy Altıyol'daki Boğa Heykeli Lazio-Fenerbahçe maçı öncesinde mavi-beyaza boyanarak üzerine Lazio yazıldı. Heykel kısa sürede temizlenerek eski haline getirildi

11 Nisan 2013 17:42

Lazio-Fenerbahçe maçı öncesinde Kadıköy Altıyol'da bulunan Boğa Heykeli, gece kimliği belirsiz kişiler tarafından üzerine Lazio yazılarak İtalyan ekibinin renkleri  olan mavi-beyaza boyandı.

Sabah işe giden vatandaşların haber vermesi üzerine Kadıköy Belediyesi temizlik ekipleri kısa sürede heykelin üzerindeki boyaları ve yazıyı temizledi.

İstanbul'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe bugün yarı finale çıkmak için Lazio ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonları Ligi Çeyrek Final  Galatasaray-Real Madrid maçı öncesinde de Boğa'nın üzerine  'Hala Madrid' pankartı asılmıştı.

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