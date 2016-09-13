Boğaya karate yapan adam: Başka çarem yoktu, bir an benden korktu ama...

Bursa'da bayramın birinci günü kaçan boğayı yakalamak için karate yapan Yavuz Arslan, "Kement attım olmadı, ip gerdik olmadı, ben de son çare olarak boğayla göz göze geldiğim anda karate yapmaya başladım. Etkili oldu. Boğa bir an benden korktu. Ama sonra beni ezip geçti" dedi.

Bursa'da bayramın birinci günü Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi pazar alanında kesim esnasında kaçan boğa ortalığı birbirine katmış ve peşine taktığı 50 kişiyi iki saat boyunca koşturmuştu.

Kaçan boğanın yakalanması esnasında mahallenin sevilen siması 56 yaşındaki Yavuz Arslan, boğayı yakalamak için verdiği mücadele ile birçok televizyon kanalında ekranlara geldi.

Habertürk'te yer alan habere göre Boğaya karate yapma sahnesinin ardından olumlu tepkiler aldığını ve telefonların susmadığını söyleyen Arslan, "Her ne konuda olursa olsun hep mahallelimin yardımına koşmaya çalıştım. Boğa kaçınca kendi kestiğim boğayı bırakarak onun peşinden koştum. Kement attım olmadı, ip gerdik olmadı, ben de son çare olarak boğayla göz göze geldiğim anda karate yapmaya başladım. Etkili oldu. Boğa bir an benden korktu. Ama sonra beni ezip geçti. Yaralandım ama peşinden koşmayı bırakmadım. Sonunda belediyenin kurban timi gelerek sakinleştirici iğne yaptı ve o şekilde yakaladık" diye konuştu.

Seneye Kurban Bayramı'nda belediyeden boğa timi için teklif gelirse değerlendirebileceğini ifade eden Arslan, "Telefonlarım susmadı. Yüzme haricinde her türlü sporla ilgilendim. Karate, judo her şeyi biliyorum ama yüzemiyorum. Onu da denedim boğuluyordum, yüzme işini bıraktım" dedi.

Arslan, yaptığı karate hareketleri ile mahallelinin yine beğenisini topladı.