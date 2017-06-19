Boğanın öldürdüğü matador: Acele edin!..

Hayvanseverler tarafından yasaklanması için kampanyalar düzenlenen boğa güreşlerinde boynuz darbesiyle Fransa'daki arenada ölen İspanyol matador Ivan Fandino'nun son sözleri ortaya çıktı.
36 yaşındaki boğa güreşçisi Fandino'nun hastaneye getirildiğinde Fandino'nun böbrekleri ve akciğerinde büyük hasar meydana geldiği ifade edilmişti.
Fandino'yu arenadan çıkaran matador arkadaşları ünlü boğa güreşçisinin son sözlerini açıkladı.
Arkadaşlarının aktardığına göre, Fandino arenadan çıkarılırken, "Acele edin, ölüyorum" dedi.