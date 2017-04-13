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BBC Türkçe

Boğa'nın heykeltıraşı 'Korkusuz Kız'ın kaldırılmasını istiyor

"Kadınlardan hoşlanmayan erkekler, Korkusuz Kız'a ihtiyaç duymamızın esas nedeni"

13 Nisan 2017 11:14

ABD'nin New York kentinin simgelerinden Boğa heykelini yapan heykeltıraş, Boğa'nın karşısına yerleştirilen Korkusuz Kız heykelinden şikayetçi.

İtalyan heykeltıraş Arturo Di Modica, Dünya Kadınlar Günü için Boğa'nın karşısına yerleştirilen ve sonrasında bir yıl daha orada kalması kararlaştırılan Korkusuz Kız heykelinin telif haklarını ihlal ettiğini belirtiyor.

Modica'nın avukatları da yeni heykelin varlığının ünlü Boğa heykelinin sanatsal anlamını değiştirdiğini savunuyor.

3 bin 175 kilogram ağırlığındaki Boğa, 1987 yılında bir gece herhangi bir izin alınmadan yerleştirilmiş, sonrasında kamuoyunun talebiyle kentin finansal merkezi olan Wall Street'in yakınına yerleştirilmişti.

Di Modica, Korkusuz Kız'ın bir sanat eseri değil, State Street Global Advisers şirketinin sponsorluğunda gerçekleştirilen bir reklam kampanyası olduğunu söylüyor.

Çarşamba günü konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Modica "Herkes boğayı seviyor. Karşısındaki bu kız ise 'Ben buradayım, ne yapacaksın?' diyor" diye konuştu, sesi titreyerek.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise tartışmaya Twitter'dan dahil oldu ve "Kadınlardan hoşlanmayan erkekler, Korkusuz Kız'a ihtiyaç duymamızın esas nedeni" dedi.

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