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Boğalar güreşmeyince, sahipleri dövüştü!

Kavga jandarma ekiplerinin araya girmesiyle sona erdi

11 Temmuz 2016 23:05

Artvin'de iki boğadan daha aktif olanı, hakem kararıyla galip ilan edilince, ortalık karıştı.

Artvin Belediyesi ve Artvin Boğaları Yaşatma ve Yaylaları Koruma Derneği'nin Kafkasör Yaylası'nda düzenlediği 36'ncı Artvin Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde Artvin ve ilçeleri ile Erzurum ve Rize'den getirilen 57 boğa, Büyük Orta, Başaltı ve Baş kategorilerinde güreşti.

DHA'nın haberine göre; Kafkasör Yaylası'nda, Başaltı kategorisinde arenaya çıkan Aziz Yiğit'e ait Dağlı Reis ve Can Yılmaz'a ait Şahin adlı boğalar, bir süre beklenmesine rağmen güreşmedi.

Hakem kararı ile daha aktif olduğu düşünülen Dağlı Reis adlı boğa galip ilan edildi. Ancak sonuca itiraz eden Şahin'in sahibi Can Yılmaz ve yakınları ile tribündeki vatandaşlar arasında sözlü tartışma yaşandı. 

Ardından da arenada, boğa sahipleri ve yakınları arasında çıkan tartışma giderek büyüdü, kavgaya dönüştü. Bir süre devam eden arbede jandarma ekiplerinin araya girmesiyle sona erdi.

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