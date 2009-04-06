Boğalar arenaya indi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, bu yılın ilk boğa güreşleri yapıldı. Güreşleri yaklaşık 5 bin kişi izledi.



Yusufeli'ye bağlı Taşkıran Köyü Dutluk Mevkii'nde yapılan yılın ilk boğa güreşleri, renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği güreşlerde 87 boğa mücadele ettirildi. Boğa sahipleri kadar güreşleri izlemeye gelenlerin de heyecanlı olduğu gözlenirken, boğalar arena içinde zaman zaman sahiplerine zor anlar yaşattı.



Güreşleri Yusufeli Kaymakamı Mevlüt Özmen ve Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de izledi.



Sarıgöl Geliştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen ve 6 kategoride yapılan güreşlerde toplam 8 bin 250 lira ödül ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.



Destede birinciliği Ali Yeniçeri, ayakta Mansur Yıldız, küçük ortada Mehmet Ateşsaçan, büyük ortada Mehmet Bayrak boğaları kazandı. Başaltında Ahmet Taşkın ve Zeki Erdoğan'ın boğaları beraberliği paylaşarak kazandı.



Baş kategorisinde ise Dursun Sağlam ve Kahraman Akyürek'in boğaları yine berabere kalarak birinciliği paylaştı.

