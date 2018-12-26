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Boğa kamyonetten atladı, uyuşturucu iğne ile yakalandı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, mezbahaya götürülmek istenen boğa, kamyonetten atlayarak, kaçtı

26 Aralık 2018 15:28

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, mezbahaya götürülmek istenen boğa, kamyonetten atlayarak, kaçtı. Görevliler, boğayı yakalamak için büyük çaba harcadı. Boğa, dere yatağında sıkıştırıldıktan sonra uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirildikten sonra kesildi.
Sakarya\'dan satın alınarak Gölcük’te bulunan mezbahaya götürülmek için yola çıkartılan 8 büyükbaştan bir boğa, İpekyolu Mahallesi İpekyolu Caddesi\'nde kamyonetten atladı. Boğa kaçarken, görevliler yakalamak için peşine düştü. Olay yerine gelen polis ekipleri de boğanın zarar verme ihtimaline karşı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Boğa, uzun uğraşlar sonucunda bir dere yatağında sıkıştırıldı. Belediye görevlileri, tabanca ile uyuşturucu iğne atarak boğayı etkisiz hale getirdi. Boğa daha sonra bulunduğu alanda kesildi.

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