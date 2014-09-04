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Dünya

Boğa güreşlerine getirilen yasak iptal edildi

Kolombiya'da Bogota belediyesinin aldığı yasak kararı mahkemeden dönerken, hayvan hakları savunucuları referandum istiyor

04 Eylül 2014 17:34

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da boğa güreşini yasaklayan belediye kararı, anayasa mahkemesi tarafından iptal edildi. Bogota Belediye Başkanı Gustavo Petro tarafından 2012'de alınan ve kentte boğa güreşi yapılmasını yasaklayan karar, anayasaya aykırı bulunarak iptal edildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, boğa güreşi karşıtları ise karara tepki gösterdi ve hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Belediye başkanına konuyla ilgili halk oylamasına gitmesi tavsiyesinde bulunan hayvan hakları savunucuları, Bogota sakinlerinin yüzde 92'sinin boğa güreşlerine karşı olduğunu öne sürdü.

Öte yandan, yasağı açlık grevi yaparak protesto eden bir grup matador, mahkemenin verdiği karara rağmen eylemlerini sürdürüyor. Açlık grevine boğa güreşleri tekrar başlayana kadar devam edeceklerini söyleyen matadorlar, belediye başkanının mahkemenin kararına saygı duymasını umduklarını söyledi. 

Belediye başkanlığı tarafından yapılan son araştırma, Bogotalıların yüzde 52'sin boğa güreşi yasağını desteklediğini, yüzde 72'sinin de arenanın kültür sanat aktiviteleri için kullanılmasını istediğini ortaya koymuştu.

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