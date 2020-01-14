Boğa afrodizyağı aldı, günlerce ereksiyonundan kurtulamayınca hastanelik oldu

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Meksika'da bir adam boğaların üremesi için kullanılan ilacı aldıktan sonra penisi üç gün boyunca erekte halde kaldı ve hastaneye kaldırıldı.

La Republica'nın haberine göre ABD sınırıdaki Reynosa kentinde bir hastaneye kaldırılan adam burada ameliyat oldu. Adam, "Genç bir kadınla iyi seks yapmak istediği için bu ilacı aldığını" söyledi.

Hastanenin gazeteyle paylaştığı bilgilere göre 3 gün boyunca ereksiyon olan adam, bahsi geçlen hapları çiftçilerin hayvanları için ilaç aldığı Veracruz'dan aldı.

Kalp ameliyatı geçiren adamla ilgili bir açıklama yapılmadı.