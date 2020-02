BofAML ve AÇEV'den toplumda kadınları güçlendiren proje

İstanbul, 16 Şubat (DHA) - Bank of America Merrill Lynch (BofAML), Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, Vakfın kadınların toplumda güçlenmelerini sağlayan çalışmalarına destek verirken, AÇEV ise projede genç kadınlara yönelik ileri okuryazarlık çalışmaları yaparak kadınların sosyal yaşama katılımlarını artıracak bilgi ve beceriler kazandırıyor.

Gelişmekte olan ekonomilerde, kadınların yaşadıkları topluluklara ve küresel ekonominin gelişimine yönelik katkılarına işaret eden Bank of America Merrill Lynch’in İstanbul ekibi, yerel bazda kadınların istihdama katılımı ve ekonomik bağımsızlık kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla ihtiyaç duydukları kaynaklara, ağlara ve rehberliğe erişimlerine destek oluyor.

İşsiz kadınların, iş imkânına erişmesini hedefleyen program, bugüne kadar 1,500’den fazla kadına ulaşarak, 2016 yılında 800’den fazla düşük eğitim seviyesine sahip genç kadının okuryazarlığının geliştirilmesi ve toplumdaki konumlarının güçlendirilmesi çalışmalarına destek verdi.

Finansal okuryazarlık projesi kapsamında yapılan en son çalışmada BofAML çalışanlarından oluşan gönüllüler, İstanbul’da 50 kadınla bir araya gelerek temel finansal kavramlardan, paranın zaman değerine, tasarrufun öneminden, emeklilik fonlarına pek çok konuda eğitim verdi.

BofAML Türkiye Ülke Müdürü Banu Başar programa ilişkin değerlendirmesinde, “AÇEV’le yaptığımız bu ortak çalışmanın yüzlerce kadına başarıya giden yolda ihtiyaçları olan özgüven ve becerileri kazandırdığını görmek bizi fevkalade onurlandırıyor. Türkiye’deki çalışanlarımızın neredeyse yarısı kadınlardan oluşuyor ve bu çalışanlarımızın projeye desteği hem yerel platformda hem de finansal hizmetler sektöründe kadınların daha yoğun katılımını desteklemek açısından çok önemli ” dedi.

AÇEV Kadın Güçlenme ve Okuryazarlık Eğitimleri Birimi Yöneticisi Meltem Cantürk program hakkında şunları söyledi: “Bu proje ile kadınların finansal okuryazarlık becerilerini geliştirmelerine destek olduk. İçerikleri hazırlarken ve gönüllüleri eğitirken kadınların finansal konulardaki ihtiyaçlarını da gördük ve programa dâhil ettik. Temel ekonomi kavramları ve bütçe hazırlama konuları çok ilgilerini çekti.” dedi.

Bank of America Merrill Lynch\'in projeye verdiği desteğe ilişkin olarak ise Cantürk, “Bank of America Merrill Lynch çalışanlarının gönüllü olarak verdikleri seminerler ve gruplarımızı ziyaret etmeleri projenin etkisini artırdı. Bu açıdan da başarılı bir özel sektör –sivil toplum işbirliği örneği sergiledik ” dedi.

Eğitime katılan Arzu Uludağ projenin faydalarını şöyle anlattı, “Birikim, bütçe, ekonomi hakkında daha fazla bilgi edinmek için katıldım. Bugüne kadar yaptıklarımın doğru olduğunu gördüm, mutluyum. Örneğin kızımın burs parasını onun adına açılmış bir hesapta biriktiriyorduk; çok doğru yapmışız bundan sonra da devam edeceğiz. Ayrıca evdeki harcamalarımızı yeniden gözden geçireceğim, gereksiz alışverişleri yapmayacağım.”