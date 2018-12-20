BofA ML Fed'den beklediği faiz artırımı sayısını düşürdü

İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Bank of America Merril Lynch (BofA ML), Fed\'den 2019\'da beklediği faiz artırımı sayısını düşürdü.

BofA ML\'in geçen hafta yaptığı açıklamada 2019\'da \"dört faiz artırımı\" beklentisini koruduğu belirtilirken, Fed yetkililerinin dünkü açıklamaları sonrasında bu beklntisini \"iki artırım\" olarak revize etti. BofA ML, Fed\'in 2020\'de faiz artırımı yapmayacağını öngördü.

Fed, 2018’in son toplantısında beklentilere paralel olarak oybirliğiyle faiz oranını 0.25 baz puan arttırarak yüzde 2.25-2.5 bandına çıkardı. ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz arttırımının durması yönündeki uyarılarına rağmen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bu yıl yaptığı dördüncü faiz artırımıyla faizleri son 10 yılın en yüksek düzeyine çıkardı.